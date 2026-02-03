BAČENA BOMBA NA KUĆU ZDRAVKA ČOLIĆA: Pričinjena velika šteta
NA kuću popularnog pevača Zdravka Čolića rano jutros bačena je bomba.
Na kuću pop zvezde bačena je eksplozivna naprava koja je izazvala veliku materijalnu štetu. Prema prvim informacijama u događaju nema povređenih osoba.
Za sada nije poznat motiv napada na pevača Zdravka Čolića, a sumnja se da je reč o ručnoj bombi.
Na mesto događaja izašao je dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, gde zajedno sa policijom utvrđuje sve okolnsoti ovog napada.
(Informer)
Uskoro opširnije
