BAČENA BOMBA NA KUĆU ZDRAVKA ČOLIĆA: Pričinjena velika šteta

NA kuću popularnog pevača Zdravka Čolića rano jutros bačena je bomba.

Foto: ATA images/A. Ahel

Na kuću pop zvezde bačena je eksplozivna naprava koja je izazvala veliku materijalnu štetu. Prema prvim informacijama u događaju nema povređenih osoba.

Za sada nije poznat motiv napada na pevača Zdravka Čolića, a sumnja se da je reč o ručnoj bombi.

Na mesto događaja izašao je dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, gde zajedno sa policijom utvrđuje sve okolnsoti ovog napada.

(Informer)

