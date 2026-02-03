Zločin

BAČENA BOMBA NA KUĆU ZDRAVKA ČOLIĆA: Pričinjena velika šteta

Ana Đokić

03. 02. 2026. u 11:18

NA kuću popularnog pevača Zdravka Čolića rano jutros bačena je bomba.

БАЧЕНА БОМБА НА КУЋУ ЗДРАВКА ЧОЛИЋА: Причињена велика штета

Foto: ATA images/A. Ahel

Na kuću pop zvezde bačena je eksplozivna naprava koja je izazvala veliku materijalnu štetu. Prema prvim informacijama u događaju nema povređenih osoba. 

Za sada nije poznat motiv napada na pevača Zdravka Čolića, a sumnja se da je reč o ručnoj bombi.

Na mesto događaja izašao je dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, gde zajedno sa policijom utvrđuje sve okolnsoti ovog napada.

(Informer)

Uskoro opširnije

