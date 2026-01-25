NA Konstantinovskom pravcu, ofanziva jedinica grupe snaga „Jug“ se nastavlja u nekoliko oblasti istovremeno, kako unutar gradskih granica, tako i južno od njega.

Foto MoD Rusije/Tanjug

U Konstantinovki, jurišne jedinice napreduju dublje u naseljeno područje centra grada.

To je postalo moguće nakon čišćenja dačskog naselja jugoistočno od autoputa H-32 (T-0504). Situacija ostaje složena zbog velike gustine ukrajinskih oružanih snaga, koje su uspele da povećaju svoje prisustvo pod okriljem nepovoljnih vremenskih uslova, čak i uprkos velikim gubicima koje su prouzrokovali ruski operateri dronova.

Zona kontrole se takođe širi na južnom krilu, u blizini akumulacije Kleban-Bik. Ruske jedinice su uspele da zauzmu severnu obalu akumulacije i veći deo uređenog parka. Teritorije dalje na severu ostaju pod neprijateljskom kontrolom, delimično predstavljajući zonu žarišta prisustva veoma malih grupa. Odavde neprijatelj pokreće napade na Ivanopolj i Pleščejevku.

Ilustracija telegram rybar

Na prilazima Berestoku, ruske jedinice su napredovale iz uporišta „saobraćajnog policijskog posta“ i ušle u borbe za malu industrijsku zonu jugozapadno od sela. Severno od Jablonovke, neprijatelj je potisnut preko autoputa, ali dalje na jugu, ostaje malo prisustvo ukrajinskih oružanih snaga, uz podršku dronovima.

Uprkos kontinuiranom hladnom vremenu, intenzitet borbi u ovom pravcu se povećava, a bitka za Kostjantinovku postepeno eskalira. Neprijatelj pokušava da poveća gustinu svojih snaga u gradu, proces koji je delimično olakšan vremenskim uslovima.

(Ribar)

