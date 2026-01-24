STIŽE SMRTONOSNA OLUJA! Proglašeno vanredno stanje - prodavnice opustošene, nižu se upozorenja

NAJMANjE 16 američkih saveznih država proglasilo je vanredno stanje u očekivanju oluje koja će pogoditi veći deo Sjedinjenih Američkih Država, donoseći obilne snežne padavine i arktičke temperature, preneo je sinoć ABC.

Foto: Tanjug/AP Photo/Cara Anna

Vanredno stanje do sada su proglasile Alabama, Arkanzas, Džordžija, Kanzas, Kentaki, Luizijana, Merilend, Misisipi, Misuri, Nju Džerzi, Njujork, Severna Karolina, Južna Karolina, Tenesi, Teksas i Virdžinija, a vanredno stanje proglasio je i glavni grad Vašington.

Zbog oluje je otkazano više od 2.300 letova širom Sjedinjenih Američkih Država koji su zakazani za danas, a dva aerodroma u Dalasu su najteže pogođena.

Kako se vidi po fotografijama, u Virdžiniji su rafovi u prodavnicama prazni.

Ministarka za unutrašnju bezbednost Kristi Noem je u objavi na platformi Iks rekla da se "veći deo Sjedinjenih Država sprema za istorijsku zimsku oluju ovog vikenda", kao i da se očekuje da će "olujni sistem proizvesti obilne snegove, opasne ledene kiše i hladne vetrove opasne po život".

- Predviđa se da će pogoditi preko 230 miliona Amerikanaca u 34 države. Aktivirala sam Nacionalni centar za koordinaciju odgovora kako bi pratio oluju i koordinirao saveznu podršku pogođenim područjima - kazala je Noem.

Take this storm seriously, folks.



Moderate to major impacts are expected from the Central US through to the Northeast today through the weekend.

- Hazardous to impossible driving conditions are expected. Avoid travel if at all possible.

- Widespread closures and disruption to… pic.twitter.com/bR76NpsrEy — National Weather Service (@NWS) January 23, 2026

Dodala je da je po njenom uputstvu Federalna uprava za vanredne situacije unapred postavila kritičnu robu, uključujući 30 generatora, 250.000 obroka, 400.000 litara vode, ćebad, hranu za bebe i druge neophodne zalihe.

Prema njenim rečima, uspostavljena su pripremna područja za potencijalno pogođena područja, uključujući i za Teksas i Luizijanu, a između ostalog, u pripravnost je stavljeno 28 timova za urbanu potragu i spasavanje.

Ledena snežna oluja u delovima Teksasa, Oklahome i Kanzasa i na istočnoj obali SAD

U nekim delovima Teksasa, Oklahome i Kanzasa i na Istočnoj obali SAD u petak je pao sneg najavljujući veliku zimsku oluju koja ce se tokom vikenda, prema prognozama, razvijati od Stenovitih planina do kraja Istočne obale uporedo sa dolaskom ledenog arktičkog talasa, saopštili su danas američki zvaničnici.

Actual real-life photo of Walmart.



Stocking up for the storm. #snow pic.twitter.com/svAMphT4LA — S (@Shirink_13) January 23, 2026

Meteorološke službe su najavile jake snežne padavine, ledenu kišu i veoma niske temperature koje će zahvatiti dve trećine istoka SAD uz očekivane nestanke električne energije i poremećaje u saobraćaju, prenosi Rojters.

Glavne američke avio-kompanije upozorile su putnike da budu oprezni zbog naglih promena i otkazivanja letova.

- Ovo je strašna oluja - izjavio je Džejkob Ašerman, meteorolog u Američkom centru za prognozu vremena u Merilendu.

Hey everyone, just a quick note—try to keep your family from driving this Sunday and Monday since a bad snowstorm is heading our way.#Snowstorm2026 pic.twitter.com/miB9aFawxX — Zog Zoggy🇺🇸 (@havenosecrets) January 24, 2026

Tramp: SAD u potpunosti spremne da odgovore na najavljeni hladni talas i oluju

Američki predsednik Donald Tramp rekao je danas da je Federalna agencija za upravljanje vanrednim situacijama (FEMA) u potpunosti spremna da odgovori na rekordno hladni talas i zimsku oluju koja će ovoga vikenda, prema prognozama, pogoditi veći deo Sjedinjenih Američkih Država.

Tramp je napisao na svojoj društvenoj mreži Truth Social da njegova administracija koordiniše aktivnosti sa lokalnim zvaničnicima povodom najavljenog nevremena.

- Čuvajte se i ostanite na toplom! - poručio je Tramp Amerikancima.

(Tanjug)