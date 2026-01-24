NEMAČKA PRIPREMA ŽESTOKE KONTRANAPADE "Uništavanje infrastrukture uključujući i one u inostranstvu"

NEMAČKI ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrint (CSU) najavio je proaktivniji pristup u reagovanju na sajber napade, uključujući mogućnost kontranapada i uništavanja infrastrukture napadača, uključujući i one u inostranstvu.

Foto: Profimedia

Dobrint je istakao da će to zahtevati "promenu paradigme unutar obaveštajnih službi", prenosi "Špigel".

Planirane promene uključuju novo koordinisanje Federalne kancelarije kriminalističke policije (BKA) i obaveštajnih službi, kao i uspostavljanje novog centra za borbu protiv hibridnih pretnji, koji će početi sa radom kasnije ove godine.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Nemačke planira da obaveštajne agencije dobiju veća ovlašćenja u prikupljanju informacija i operativnim aktivnostima, uključujući veći nadzor u "digitalnom prostoru".

Dobrint je naveo da sajber napadi u Nemačkoj često dolaze od grupa povezanih sa državnim obaveštajnim službama, uključujući Rusiju i druge zemlje, i da nove tehnologije, poput dronova i sajber sistema, povećavaju rizike.

Pored sajber pretnji, nemački ministar je upozorio i na rastući talas levičarskih i klimatskih ekstremističkih napada, posebno u kontekstu nedavnog napada na berlinsku elektroenergetsku mrežu.



Takođe je istakao značaj jačanja evropske bezbednosti i saradnje sa SAD, posebno u vezi sa Ukrajinom i Grenlandom, i najavio planove za smeštaj odbijenih tražilaca azila u "centrima za povratak" van Evrope, prenosi Tanjug.