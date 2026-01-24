NEMAČKA PRIPREMA ŽESTOKE KONTRANAPADE "Uništavanje infrastrukture uključujući i one u inostranstvu"
NEMAČKI ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrint (CSU) najavio je proaktivniji pristup u reagovanju na sajber napade, uključujući mogućnost kontranapada i uništavanja infrastrukture napadača, uključujući i one u inostranstvu.
Dobrint je istakao da će to zahtevati "promenu paradigme unutar obaveštajnih službi", prenosi "Špigel".
Planirane promene uključuju novo koordinisanje Federalne kancelarije kriminalističke policije (BKA) i obaveštajnih službi, kao i uspostavljanje novog centra za borbu protiv hibridnih pretnji, koji će početi sa radom kasnije ove godine.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Nemačke planira da obaveštajne agencije dobiju veća ovlašćenja u prikupljanju informacija i operativnim aktivnostima, uključujući veći nadzor u "digitalnom prostoru".
Dobrint je naveo da sajber napadi u Nemačkoj često dolaze od grupa povezanih sa državnim obaveštajnim službama, uključujući Rusiju i druge zemlje, i da nove tehnologije, poput dronova i sajber sistema, povećavaju rizike.
Pored sajber pretnji, nemački ministar je upozorio i na rastući talas levičarskih i klimatskih ekstremističkih napada, posebno u kontekstu nedavnog napada na berlinsku elektroenergetsku mrežu.
Takođe je istakao značaj jačanja evropske bezbednosti i saradnje sa SAD, posebno u vezi sa Ukrajinom i Grenlandom, i najavio planove za smeštaj odbijenih tražilaca azila u "centrima za povratak" van Evrope, prenosi Tanjug.
Preporučujemo
"SVEOPŠTI RAT" Stiglo veliko upozorenje Americi
VISOKI iranski zvaničnik upozorio je da će svaki napad na njegovu zemlju biti smatran „sveopštim ratom“ dok se američka udarna grupa nosača aviona približava regionu.
24. 01. 2026. u 09:31
U FEBRUARU POTPUNI KOLAPS POLARNOG VRTLOGA? Hladna masa zalediće Evropu, evo šta nas očekuje
NAKON stratosferskog zagrevanja početkom februara, najnovije prognoze pokazuju potencijalni potpuni kolaps polarnog vrtloga, što će na kraju dovesti hladan vazduh i u Evropu, piše Severe Weather Europe.
23. 01. 2026. u 14:21
NAJSTARIJI JUGOSLOVEN: Doživeo 132, izrasli mu treći zubi
U AKCIJI nekdašnje revije Yugo papir “Tražimo najstarijeg Jugoslovena“ 1978. godine novinari su se zaputili u selo Oraš Planje udaljeno od Tešnja desetak kilometara, gde je živeo Meho Hadžić.
23. 01. 2026. u 16:47
Komentari (0)