REAKCIJE EVROPLJANA NA TRAMPOV SPORAZUM: Od neverice i crvenih linija do opreza

TRAMP je ranije pretio uvođenjem tarifa na robu iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Nemačke, Holandije, Finske i Velike Britanije usred rastućih tenzija oko pokušaja američkog predsednika da anektira to ostrvo.

Danska je pozdravila izjavu predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da je isključio mogućnost zauzimanja Grenlanda silom i pauzirao trgovinski spor sa evropskim saveznicima, izjavio je danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen.

-Dan se završava na boljoj noti nego što je počeo, napisao je Rasmusen na društvenoj mreži X.

On je naveo da je pozitivno to što je Vašington odustao od pretnji silom i carinama, ali je istakao da i dalje predstoje razgovori o bezbednosnim pitanjima Sjedinjenih Američkih Država na Arktiku.

Prema njegovim rečima, ti razgovori moraju da se vode uz poštovanje "crvenih linija" Danske, u skladu sa postojećim dansko-američkim sporazumima o odbrani.

Klingbajl pozvao na oprez

Nemački vicekancelar i ministar finansija Lars Klingbajl pozvao je danas na oprez u vezi sa bilo kakvim predloženim sporazumom koji se tiče Grenlanda i najavljenih pa povučenih carina Sjedinjenih Američkih Država prema pojedinim evropskim zemljama, nakon što je američki predsednik Donald Tramp izjavio da je sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom postigao okvirni sporazum o Grenlandu i da neće uvoditi carine.

-Dobro je što su angažovani u dijalogu, ali moramo malo da sačekamo i da ne gajimo prerano nade, rekao je Klingbajl za televiziju ZDF.

Prema njegovim rečima, kombinacija rastućih kritika unutar SAD i jasnog stava Evropljana je “nešto promenila” kod Trampa.

Tramp je prethodno, nakon sastanka sa Ruteom, saopštio da će okvirni sporazum, ako bude sproveden, biti odličan za SAD i sve zemlje NATO-a i da na osnovu tog sporazuma neće nametati carine za zemlje koje se protive američkom preuzimanju Grenlanda, planirane da stupe na snagu 1. februara.

Tramp je dodao da su u toku dodatni pregovori u vezi sa sistemom protivraketne odbrane "Zlatna kupola", navodeći da će Grenland biti ključan za njegovu implementaciju.

Kako je rekao, za dalje pregovore biće odgovorni visoki američki zvaničnici, uključujući potpredsednika SAD Džej Di Vensa, državnog sekretara Marka Rubija i specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa.

Švedska pohvalila Trampovo povlačenje pretnji tarifama zbog Grenlanda

Švedska ministarka spoljnih poslova Marija Malmer Stenergard ocenila je kao "dobar" potez američkog predsednika Donalda Trampa što je odustao od pretnji carinama evropskim zemljama koje podržavaju Dansku i Grenland.

Dobro je što je Tramp sada odustao od tarifa onima od nas koji su podržavali Dansku i Grenland, napisala je Stenergard na društvenoj mreži X.

Ona je dodala da su zahtevi o pomeranju granica naišli na zaslužene kritike i da evropske zemlje "neće biti ucenjene".

