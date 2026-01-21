"AMERICI JE DUBOKO STALO DO EVROPE" Rubio: Ona mora da se udalji od kulture koju je stvorila

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio je deo Trampovog tima u Davosu.

Foto: Profimedia

U objavi na društvenim mrežama koja je pratila snimak Trampovog govora, Rubio je rekao da je Americi „duboko stalo“ do naroda Evrope.

- Ali mi želimo jake saveznike, a ne ozbiljno oslabljene. Evropa se mora udaljiti od kulture koju je stvorila u poslednjih deset godina. U suprotnom, uništiće samu sebe - naveo je on.

