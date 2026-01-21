Svet

"AMERICI JE DUBOKO STALO DO EVROPE" Rubio: Ona mora da se udalji od kulture koju je stvorila

V.N.

21. 01. 2026. u 20:24

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio je deo Trampovog tima u Davosu.

Foto: Profimedia

U objavi na društvenim mrežama koja je pratila snimak Trampovog govora, Rubio je rekao da je Americi „duboko stalo“ do naroda Evrope. 

- Ali mi želimo jake saveznike, a ne ozbiljno oslabljene. Evropa se mora udaljiti od kulture koju je stvorila u poslednjih deset godina. U suprotnom, uništiće samu sebe - naveo je on.

