PREMIJER SLOVAČKE: Sukob u Ukrajini okupirao agendu EU, a šta je s problemima Unije?
SUKOB u Ukrajini je bukvalno okupirao agendu u Evropskoj uniji, a Evropljani očekuju da se problemima Unije pokloni ista pažnja, rekao je slovački premijer Robert Fico.
Kako je naveo u otvorenom pismu Ursuli fon der Lajen, predsedniku EK, situacija u ključnim industrijskim granam pojedinih država-članica je znatno kritičnija nego što se to čini u Briselu.
-Evropska unija će poslati u vidu podrške Ukrajini, u sukobu s Rusijom za koji ne postoji vojno rešenje, više od 380 milijardi evra, sukob bukvalno okupira agendu sednica Evropskog saveta i Evropske komisije. Normalno, građani država-članica EU očekuju da takvu pažnju i resurse zaslužuje i budućnost Evropske unije koja je ranjiva bez jake ekonomije, napisao je Fico.
Fico je konstatovao da je era grubog kršenja međunarodnog prava i raspada svetskog poretka ozbiljan izazov koji Unija loše prevazilazi.
Posebno je skrenuo pažnju na sve slabiju konkurentnost EU, visoke cene struje i neosmišljene klimatske ciljeve. Sve to uništava evropsku industriju, zaključio je Fico.
(sputnikportal.rs)
