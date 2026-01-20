RUSKO-AMERIČKI SAMIT U DAVOSU: Dmitrijev, Vitkof i Kušner su stigli u američki paviljon na SEP
SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika i direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja (RDIF) Kiril Dmitrijev, specijalni izaslanik predsednika SAD Stiv Vitkof i zet predsednika Džared Kušner stigli su u američki paviljon u Davosu, javio je ruski list Izvestija.
Dmitrijev je ušao u američki paviljon oko 17.30 časova po lokalnom vremenu.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je ranije danas da će se sastanak između Dmitrijeva, Vitkofa i Kušnera održati 20. i 21. januara.
Precizirao je da će glavna tema sastanka biti trgovina, ekonomski i investicioni razvoj, jer, kako je naveo, Rusija podržava obnavljanje tih odnosa.
Pored toga, Dmitrijev planira da prenese informacije o rešavanju sukoba u Ukrajini, naveo je portparol ruskog predsednika.
(Tanjug)
