RUSKO-AMERIČKI SAMIT U DAVOSU: Dmitrijev, Vitkof i Kušner su stigli u američki paviljon na SEP

SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika i direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja (RDIF) Kiril Dmitrijev, specijalni izaslanik predsednika SAD Stiv Vitkof i zet predsednika Džared Kušner stigli su u američki paviljon u Davosu, javio je ruski list Izvestija.

Foto Tanjug/AP/Gian Ehrenzeller

Dmitrijev je ušao u američki paviljon oko 17.30 časova po lokalnom vremenu.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je ranije danas da će se sastanak između Dmitrijeva, Vitkofa i Kušnera održati 20. i 21. januara.

Precizirao je da će glavna tema sastanka biti trgovina, ekonomski i investicioni razvoj, jer, kako je naveo, Rusija podržava obnavljanje tih odnosa.

Pored toga, Dmitrijev planira da prenese informacije o rešavanju sukoba u Ukrajini, naveo je portparol ruskog predsednika.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"