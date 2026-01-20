Svet

TRAMP "UDARA" PO SKRINŠOTU: Američki predsednik objavio privatne poruke koje mu je poslao Makron

V.N.

20. 01. 2026. u 18:25

SKLONOST američkog predsednika Donalda Trampa da objavljuje skrinšotove privatnih poruka koje razmenjuje sa predsednicima i premijerima, umesto da se zadovolji uobičajenim, sterilnim saopštenjima o razgovorima među liderima, pruža izvanredan uvid u to kako svetski lideri pokušavaju da pridobiju Trampa.

Foto: Tanjug AP

Primer za to je poruka koju je Tramp rano jutros podelio sa javnošću, a koju mu je poslao francuski predsednik Emanuel Makron. Jelisejska palata potvrdila je da je poruka autentična.

U njoj Makron navodi da ne razume američku strategiju u vezi sa Grenlandom, koji Tramp preti da preuzme nauštrb transatlantskih odnosa. Francuski predsednik takođe predlaže organizovanje sastanka grupe G7 u Parizu – nakon što Tramp napusti Davos, gde učestvuje na ovogodišnjemSvetskom ekonomskom forumu – uz mogućnost susreta sa još nekoliko ključnih aktera sa strane, uključujući i Ruse. Na kraju, Makron poziva Trampa na večeru u Parizu u četvrtak.

Foto: Printskrin

Poruka na prvi pogled deluje jednostavno, ali Makronovo laskanje Trampovom egu i ambicijama otkriva dublji podtekst o stanju današnjeg geopolitičkog poretka, piše Politiko.

