TRESLO SE JAČINOM SKORO 6 STEPENI PO RIHTERU: Zemljotres se osetio i u Srbiji
ZEMLjOTRES jačine 5,9 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je tokom noći Italiju, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 375 kilometara i udaljenosti od 43 kilometra od Napulja.
Prema izveštajima očevidaca objavljenim na sajtu EMSC, potres se osetio u više Evropskih zemalja.
Očevici kažu da se zemljotres osetio u Zadru, na Malti, u Tetovu, na jugu Srbije, švajcarskom Luganu čak i u Slovačkoj.
Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti, prenosi Korijere dela sera. Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
RAZORAN ZEMLjOTRES POGODIO RUSIJU: Evo gde je bio epicentar
08. 03. 2026. u 18:55
RAZORAN ZEMLjOTRES POGODIO JAPAN: Poznato da li je izdato upozorenje na cunami
08. 03. 2026. u 16:07
SNAŽAN ZEMLjOTRES POGODIO GRČKO-ALBANSKU GRANICU: Potres jačine 5,8 stepeni Rihterove skale
08. 03. 2026. u 07:16
TRAMP HITNO POZVAO PUTINA: Razgovor trajao sat vremena
RUSKI predsednik Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa američkim kolegom Donaldom Trampom.
09. 03. 2026. u 20:34
ŠOK ISTRAGA AMERIKANACA: Evo ko je gađao iransku školu u kojoj su poginule devojčice
AMERIČKI vojni istražitelji veruju da je verovatno da su američke snage odgovorne za napad na iransku školu za devojčice u kojem je u subotu poginulo više desetina dece, ali još nisu doneli konačan zaključak niti su završili istragu, rekli su za Rojters dvojica američkih zvaničnika.
06. 03. 2026. u 08:23
NOVI EKSPLICITNI SNIMCI MIRJANE PAJKOVIĆ: Policija sumnja KO je na snimku, drugi muškarac - odmah saslušana
RANIJE je objavljen i video za koji je deo medija napisao da je snimljen u prostorijama Vlade. Tim povodom oglasili su se iz Vlade Crne Gore, i demantovali te navode.
07. 03. 2026. u 22:55 >> 23:05
Komentari (0)