TRESLO SE JAČINOM SKORO 6 STEPENI PO RIHTERU: Zemljotres se osetio i u Srbiji

ZEMLjOTRES jačine 5,9 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je tokom noći Italiju, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 375 kilometara i udaljenosti od 43 kilometra od Napulja.

Prema izveštajima očevidaca objavljenim na sajtu EMSC, potres se osetio u više Evropskih zemalja.

Očevici kažu da se zemljotres osetio u Zadru, na Malti, u Tetovu, na jugu Srbije, švajcarskom Luganu čak i u Slovačkoj.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti, prenosi Korijere dela sera. Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

