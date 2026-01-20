"ONO ŠTO JE REKAO ZA GRENLAND VAŽI I ZA KRIM": Lavrov citirao Milanovića - njegovu izjavu u vezi sa Grenlandom
RUSKI ministar spoljnih poslova danas je u svom govoru citirao hrvatskog predsednika Zorana Milanovića.
Pomenuo je njegovu izjavu u kojoj poziva Trampa da ne stavlja svoje interese iznad interesa naroda Grenlanda.
„Gospodin Milanović je rekao da samo narod Grenlanda može da odluči o sudbini Grenlanda. Ako u rečenicu umesto Grenlanda stavite Krim, sve će biti jasnije“, rekao je ruski ministar spoljnih poslova.
(Indeks.hr)
