"ONO ŠTO JE REKAO ZA GRENLAND VAŽI I ZA KRIM": Lavrov citirao Milanovića - njegovu izjavu u vezi sa Grenlandom

P. Đurđević

20. 01. 2026. u 16:15

RUSKI ministar spoljnih poslova danas je u svom govoru citirao hrvatskog predsednika Zorana Milanovića.

ОНО ШТО ЈЕ РЕКАО ЗА ГРЕНЛАНД ВАЖИ И ЗА КРИМ: Лавров цитирао Милановића - његову изјаву у вези са Гренландом

Foto: Profimedia

 Pomenuo je njegovu izjavu u kojoj poziva Trampa da ne stavlja svoje interese iznad interesa naroda Grenlanda.

„Gospodin Milanović je rekao da samo narod Grenlanda može da odluči o sudbini Grenlanda. Ako u rečenicu umesto Grenlanda stavite Krim, sve će biti jasnije“, rekao je ruski ministar spoljnih poslova.

