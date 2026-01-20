Svet

GRENLAND SPREMAN DA SE BRANI? Premijer Grenlanda: Ne može se isključiti mogućnost upotrebe vojske

P. Đurđević

20. 01. 2026. u 15:15

NE MOŽEMO izostaviti mogućnost da upotrebimo vojne snage na arktičkoj teritoriji, iako je malo verovatno da će do nje doći, izjavio je danas premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen.

Foto: Profimedia

On je istakao da Grenland teži bližoj saradnji sa Evropskom unijom, prenosi Rojters.

Govoreći o fotomontaži koju je ranije danas američki predsednik Donald Tramp objavio na svom nalogu na mreži Truth Social, a na kojoj se vide Tramp, potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens i američki državni sekretar Marko Rubio kako pobadaju američku zastavu na tlo Grenlanda, Nilsen je rekao da je reč o ''nepoštovanju''.

Ranije danas danska premijerka Mete Frederiksen je rekla da Danska ne može da pregovara o sopstvenom suverenitetu, identitetu i demokratiji.

- Ovo je pitanje svetskog poretka. Najgore možda tek dolazi - rekla je ona.

Istakla je da Danska smatra SAD svojim "najbližim saveznikom", rekavši da Kopenhagen nikada nije tražio sukob, već saradnju.

Frederiksen nije doputovala na Svetski ekonomski forum u Davosu, usled tenzija sa SAD oko namere Trampa da Vašington preuzme kontrolu nad Grenlandom.

(Tanjug)

