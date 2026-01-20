GRENLAND SPREMAN DA SE BRANI? Premijer Grenlanda: Ne može se isključiti mogućnost upotrebe vojske

NE MOŽEMO izostaviti mogućnost da upotrebimo vojne snage na arktičkoj teritoriji, iako je malo verovatno da će do nje doći, izjavio je danas premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen.

Foto: Profimedia

On je istakao da Grenland teži bližoj saradnji sa Evropskom unijom, prenosi Rojters.

Govoreći o fotomontaži koju je ranije danas američki predsednik Donald Tramp objavio na svom nalogu na mreži Truth Social, a na kojoj se vide Tramp, potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens i američki državni sekretar Marko Rubio kako pobadaju američku zastavu na tlo Grenlanda, Nilsen je rekao da je reč o ''nepoštovanju''.

Ranije danas danska premijerka Mete Frederiksen je rekla da Danska ne može da pregovara o sopstvenom suverenitetu, identitetu i demokratiji.

- Ovo je pitanje svetskog poretka. Najgore možda tek dolazi - rekla je ona.

Istakla je da Danska smatra SAD svojim "najbližim saveznikom", rekavši da Kopenhagen nikada nije tražio sukob, već saradnju.

Frederiksen nije doputovala na Svetski ekonomski forum u Davosu, usled tenzija sa SAD oko namere Trampa da Vašington preuzme kontrolu nad Grenlandom.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja