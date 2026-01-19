Svet

ŠOKANTNA IZ MOLDAVIJE Popšoj: "Taj proces je već počeo"

Танјуг

19. 01. 2026. u 22:48

MOLDAVIJA radi na povlačenju iz sporazuma koji su bili osnova za stvaranje Zajednice nezavisnih država (ZND), koju čine devet bivših sovjetskih republika, saopštio je ministar spoljnih poslova Mihaj Popšoj.

ШОКАНТНА ИЗ МОЛДАВИЈЕ Попшој: Тај процес је већ почео

Foto: Unsplash

- Otkazivanjem ova tri osnovna sporazuma, Republika Moldavija će zvanično prestati da bude deo ZND-a. I taj proces je već počeo. Nedavno smo doneli ovu odluku. Proces ratifikacije je počeo - rekao je on za Radio Moldaviju.

Prema njegovim rečima, dokumenti o raskidanju sporazuma biće podneti na razmatranje nakon početka novog parlamentarnog zasedanja i mogli bi da budu razmotreni do sredine februara.

Ako zakonodavno telo odobri povlačenje, a zatim ga potvrdi i predsednica Maja Sandu, Moldavija će prestati da bude deo ZND-a, prenosi RIA Novosti.

Od 2022. godine, Moldavija ignoriše sastanke ZND-a, kao i Evroazijske ekonomske unije (EAEU) , gde ima status posmatrača, a vlasti te zemlje su izrazile jasnu nameru da preorijentišu izvoz ka zapadnim tržištima.

Sandu je izjavila da zemlja nastavlja da usklađuje međunarodni pravni okvir "sa evropskim standardima i prioritetima evropskih integracija".

Do kraja prošle godine, zemlja je već raskinula 67 od 255 dokumenata potpisanih u okviru ZND.

Bivši moldavski predsednik i socijalistički lider Igor Dodon izjavio je da je politika sadašnjeg rukovodstva suprotna nacionalnim interesima i da ne odražava želje većine građana.

