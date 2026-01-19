VRATA USMRTILA DEČAKA U VRTIĆU: Velika tragedija u Nemačkoj
BERLINSKA policija je ogradila mesto nesreće zaštitnom trakom, a oštećena vrata terase koja vode do spoljašnjeg igrališta osigurana su, a policija je pokrenula istragu o smrti.
Dečak (5) poginuo je u jezivoj nesreći koja se dogodila u vrtiću, kada su na njega pala vrata.
Tragedija se dogodila u ponedeljak ujutru oko 11 časova u vrtiću u berlinskom okrugu Nideršenevajde.
Teška staklena vrata su se otkinula sa šarki i pala unutra u sobu, teško povredila dečaka, koji je od zadobijenih povreda umro.
Jedanaest vatrogasaca je stiglo u vrtić, bolničari su odmah započeli reanimaciju, ali detetu nije bilo spasa.
U međuvremenu, stigao je veliki kontingent policajaca i vatrogasaca, kao i dva helikoptera. Na mesto nesreće raspoređen je i tim za krizne intervencije.
Berlinska policija je ogradila mesto nesreće zaštitnom trakom, a oštećena vrata terase koja vode do spoljašnjeg igrališta osigurana su, a policija je pokrenula istragu o smrti.
Potrebno je da utvrde da li je tehnički kvar uzrok nesreće ili su vrata nepravilno otvorena.
Detektivi iz Odeljenja za kriminalističke istrage obezbedili su dokaze, ispitali svedoke i sada pokušavaju da rekonstruišu događaje.
(Kurir)
Preporučujemo
ŠVERCOVAO ORUŽJE: Uhapšen zbog posedovanja automatske puške i municije
19. 01. 2026. u 22:29
ČEŠKI PREMIJER KUPIO GLOBUS DA NAĐE GRENLAND: Orešnik je glavni razlog
19. 01. 2026. u 22:22
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)