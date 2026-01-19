Svet

VRATA USMRTILA DEČAKA U VRTIĆU: Velika tragedija u Nemačkoj

В.Н.

19. 01. 2026. u 21:27

BERLINSKA policija je ogradila mesto nesreće zaštitnom trakom, a oštećena vrata terase koja vode do spoljašnjeg igrališta osigurana su, a policija je pokrenula istragu o smrti.

FOTO: Tanjug/AP

Dečak (5) poginuo je u jezivoj nesreći koja se dogodila u vrtiću, kada su na njega pala vrata.

Tragedija se dogodila u ponedeljak ujutru oko 11 časova u vrtiću u berlinskom okrugu Nideršenevajde.

 Teška staklena vrata su se otkinula sa šarki i pala unutra u sobu, teško povredila dečaka, koji je od zadobijenih povreda umro.

Jedanaest vatrogasaca je stiglo u vrtić, bolničari su odmah započeli reanimaciju, ali detetu nije bilo spasa.

U međuvremenu, stigao je veliki kontingent policajaca i vatrogasaca, kao i dva helikoptera. Na mesto nesreće raspoređen je i tim za krizne intervencije. 

Potrebno je da utvrde da li je tehnički kvar uzrok nesreće ili su vrata nepravilno otvorena.

Detektivi iz Odeljenja za kriminalističke istrage obezbedili su dokaze, ispitali svedoke i sada pokušavaju da rekonstruišu događaje.

(Kurir)

