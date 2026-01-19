AMERIČKO OBJAŠNJENJE Vojna sila jedina preostala: Zašto svet bira Kinu umesto SAD?

SLABLjENjE globalne pozicije SAD izaziva sve agresivnije ponašanje Vašingtona na međunarodnoj sceni, što onda tera druge zemlje u tabor Pekinga, izjavio je američki novinar Glen Grinvald.

Gostujući u podkastu za britanski "Novara medija", Grinvald je ponudio objašnjenje za nagle i naizgled haotične poteze predsednika Donalda Trampa, od Venecuele do Grenlanda.

-Veliki deo američkog spoljnopolitičkog aparata je zabrinut što sve više zemalja gravitira Kini kao supersili nego Sjedinjenim Američkim Državama. Razlog tome je da SAD idu po svetu i koriste vojnu silu, prete svima i stalno ratuju. A Kina to ne radi, kaže on.

Grinvald je podsetio da je Kina poslednji put ratovala 1979. godine, i to samo nekih mesec dana, u pograničnom sporu sa Vijetnamom.

Američki establišment prepoznaje da se svet menja i da dolar i vojna sila više nisu univerzalni instrumenti kontrole. Zato se dedolarizacija – od Latinske Amerike do Bliskog istoka – u Vašingtonu doživljava kao egzistencijalna pretnja, kaže Grinvald, koji sada živi u Brazilu.

Sve više zemalja trudi se da izađe iz sistema u kojem SAD mogu da "isključe kiseonik" čitavim ekonomijama kroz finansijske sankcije, poput Kube ili Venecuele.

U takvom kontekstu, imperijalni gestovi – priča o otimanju Grenlanda i proterivanju Kine i Rusije iz regiona, trgovinski ratovi i pretnje – ne deluju kao manifestacija snage, već kao simptom slabosti.

-Kad Amerika smatra da je njena imperija ugrožena, postane agresivna, kaže Grinvald.

Paradoks je u tome što baš ta agresivnost samo ubrzava proces i tera svet da sve više traži alternative dolaru i američkoj hegemoniji.

