NIZ UDARA NA HIMARS I PATRIOT Monohrom, geranj ili BM-35: Nove generacije ruskih kamikaza dronova uspešno debitovale (VIDEO)

NA internetu se nedavno pojavio snimak koji prikazuje uništenje američkog višecevnog raketnog sistema M142 HIMARS, koji je bio u službi ukrajinskih oružanih snaga i korišćen za napade na teritoriju Rusije i njene snage.

Foto telegram/solovjevlive

Prema dostupnim podacima i analizi snimka objektivne kontrole, lanser je otkriven vazdušnim izviđanjem pomoću ruskih bespilotnih letelica Zala i Orlan u blizini sela Hlopjaniki u Černigovskoj oblasti, oko 75 kilometara od ruske granice. Iako kvalitet video-materijala nije visok, on ipak omogućava da se rekonstruiše tok događaja i iznesu određeni tehnički zaključci.

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️Did a New RUSSIAN missile called "Monochrome" hit the "Himars"?



Yesterday, the Defense Ministry reported on the destruction of the HIMARS multiple rocket launcher system in the Chernihiv region. The "Himars" were captured by drone operators of the "North" group.… https://t.co/TkiUesSQuA pic.twitter.com/zsgU4cGGra — ????? ? ?? ?? (@SMO_VZ) January 17, 2026

Snimak prikazuje kako se HIMARS postavlja u vatreni položaj na autoputu, nakon čega ispaljuje ograničen broj raketa, po svemu sudeći dve američke taktičke rakete ATACMS, koje su iz različitih uglova zabeležene tokom lansiranja u pravcu Brjanske oblasti. Odmah nakon toga, lanser pokušava da napusti položaj, ali tokom povlačenja biva sustignut ruskim udarnim bespilotnim letelicama.

Prvi udar pogađa vozilo dok se već nalazi u pokretu. Oštećenje je ozbiljno, ali oklopna kabina američkog sistema ostaje funkcionalna i omogućava posadi da preživi. Posada potom napušta lanser i povlači se sa mesta dejstva. Drugi udar sledi ubrzo nakon toga i u potpunosti uništava lansirnu platformu, čime se završava čitava epizoda. Upravo taj trenutak uništenja predstavlja završni kadar snimka koji je kasnije objavljen na mreži.

KOJA MUNICIJA JE KORIŠĆENA?

Ključno pitanje koje se odmah otvorilo odnosi se na vrstu ruske udarne municije. Na osnovu siluete objekta, njegove brzine i karakterističnog profila leta sa strelastim krilom, može se sa velikom verovatnoćom zaključiti da je reč o letelici koju pokreće mlazni motor. To automatski sužava izbor na dve realne opcije.

Prva mogućnost jeste napredna varijanta kamikaza bespilotnih letelica iz porodice Geran, potencijalno tip sličan najnovijem Geranu-5, sa bojevom glavom mase do 90 kilograma i brzinom leta do oko 600 kilometara na sat. Druga mogućnost je upotreba taktičke mlazne izviđačko-udarne bespilotne letelice S-71M Monohrom, koja ima znatno veću brzinu, do oko 1.133 kilometra na sat, i bojevu glavu mase do 150 kilograma.

Foro printskrin /X/Varun55484761

Međutim, analiza efekta pogotka ide u prilog prvoj opciji. Bojeva glava Monohroma bila bi preterano snažna za vozilo klase HIMARS i gotovo sigurno bi ga uništila jednim jedinim udarom, bez ikakve šanse da oklopna kabina zaštiti posadu. Činjenica da je bilo potrebno izvršiti drugi udar kako bi lanser bio potpuno uništen ukazuje da je verovatnije korišćena lakša, ali dovoljno precizna kamikaza iz porodice Geran.

Vizuelne razlike na snimku mogu se delom objasniti lošim kvalitetom zapisa i velikom brzinom objekta u trenutku udara. Bez zvanične potvrde ruskog Ministarstva odbrane ili snimka veće rezolucije, nije moguće sa stopostotnom sigurnošću tvrditi koji je sistem korišćen.

Video prikazuje napad kamikaza dronovima sa fiksnim krilima BM-35 na američki sistem protivvazdušne odbrane dugog dometa MIM-104 Patriot, koji su ukrajinske snage rasporedile u blizini grada Harkova. Uništeni su radar za upravljanje vatrom AN/MPQ-65 i lansirna stanica M90x. pic.twitter.com/sVOo76pXhT — Oruzje Online (@oruzjeonline) January 17, 2026

NOVI SNIMAK: NAPAD NA PATRIOT KOD HARKOVA

Dok se analiza slučaja HIMARS još uvek vodi, u međuvremenu se pojavio još jedan video koji dodatno komplikuje sliku. Na tom snimku prikazan je napad ruskih kamikaza bespilotnih letelica sa fiksnim krilima, označenih kao BM-35, na američki sistem protivvazdušne odbrane dugog dometa MIM-104 Patriot, koji su ukrajinske snage rasporedile u blizini Harkova.

Prema informacijama koje prate snimak, uništeni su radar za upravljanje vatrom AN/MPQ-65 i jedna lansirna stanica M90x. Vizuelni materijal prikazuje bespilotne letelice čiji oblik, dimenzije i aerodinamička konfiguracija ne odgovaraju klasičnim Geranjima, niti ranije poznatim ruskim kamikaza dronovima. Upravo zbog toga se u analitičkim krugovima pojavljuje oznaka BM-35, kao potencijalno potpuno novi tip udarne bespilotne letelice.

Ipak, i ovde ostaje niz otvorenih pitanja. Ne postoji zvanična potvrda da je u pitanju upravo BM-35, niti da su pogođene komponente bile deo kompletne borbene konfiguracije sistema Patriot. Takođe nije moguće sa sigurnošću utvrditi da li su uništeni elementi trajno izbačeni iz upotrebe ili je reč o parcijalnim oštećenjima. Kao i u prethodnom slučaju, bez jasnih snimaka visoke rezolucije ili zvaničnih saopštenja, zaključci ostaju u domenu visoke verovatnoće, ali ne i konačne potvrde.

Foto

PROMENA DINAMIKE NA TERENU

Bez obzira na to da li je u pitanju Geran, Monohrom ili BM-35, zajednički imenitelj ovih epizoda jeste promena dinamike borbenih dejstava. Najnovije ruske bespilotne letelice se sve očiglednije koriste za lov na visoko vredne ciljeve u realnom vremenu, uključujući raketne sisteme dugog dometa i sisteme protivvazdušne odbrane zapadnog porekla. Kombinacija stalnog izviđanja, brzog prenosa podataka i višestrukih udara pretvara svaku vatrenu misiju u rizičnu operaciju sa vrlo ograničenim vremenskim okvirom.

U tom kontekstu, sistemi poput HIMARS-a ili Patriota ne deluju kao bezbedna sredstva koja mogu nekažnjeno da deluju u blizini linije dodira ili granice, već kao ciljevi koji su pod stalnim nadzorom i izloženi trenutnoj reakciji. Ako se u budućnosti potvrdi da frontom haraju zaista novi operativni sistemi, to bi značilo dodatni korak Rusa ka specijalizovanim bespilotnim sredstvima namenjenim upravo neutralisanju zapadnih PVO i raketnih kapaciteta, čime bi se prostor za njihovu upotrebu dodatno suzio.

