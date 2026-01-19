EVROPA GORI, A BRISEL "ČEŠLJA" JEZIK: Ne "majčinski" nego "negujući", nije "maternji jezik" već je "matični". Ne muško i žensko

DOK se ratuje širom sveta i lome koplja oko Grenlanda, a Evropa muku muči s ilegalnom imigracijom, energetskom nesigurnošću i dubokim ekonomskim rascepima, EU u govoru traži krivca za nejednakost. Osim očigledne ironije, za mnoge to je još jedan dokaz odvojenosti briselske birokratije od stvarnih ljudskih problema.

Foto: AP Photo/Virginia Mayo

Portal "Politiko" piše da su evropski lingvisti na 38 strana obrazložili zašto ne trba reći "majčinski", nego "negujući", a "maternji jezik" valja zameniti "matičnim". Devojačko prezime, treba da postane "prezime po rođenju", a "remek-delo", da bude "delo genija". Nisu više podobni ni Francuzi, nego se preporučuje "francuski narod".

Ovaj Vodič za rodno pravičan i inkluzivan jezik, finansira se iz fondova EU, a poreski obveznici Unije, verovatno pojma nemaju kako se troši njihov novac.

Obrazloženje promena u jeziku koje sugerišu briselski eksperti vođeni dirigentskom palicom političara, sva je prilika, svodi se na to da "dosadašnji nazivi i sintagme, impliciraju da je jedan pol, ili društveni rod, zapravo jedina norma". To, drugim rečima znači da istorija, kultura i jezičko nasleđe postaju sumnjivi, ako nisu u skladu sa saveremenim ideološkim standardima.

Dokument koji potpisuje organizacija "UN Žene" polazi od pretpostavke da jezik sam po sebi proizvodi nejednakost i da društveni odnosi mogu da se poprave spiskovima poželjnih izraza.

U Vodiču se, tako, savetuje da se izbegavaju i pojmovi "muško" i "žensko", jer su, navodi se, isuviše biološki, te svode polove na njihove reproduktivne sposobnosti. Zato se instistira na društvenim konstrukcijama "muškarac" i "žena". Time se, tvrde autori, stvarne, materijalne razlike zamagljuju u korist apstraktnih formulacija koje lepo zvuče u brošurama, ali malo znače u stvarnom životu.

Etimolozi upozoravaju da ovakvi dokumenti brišu istorijsko značnje reči. Navode primer da "remek-delo" nije nastalo kao uvreda, već kao oznaka najvišeg zanatskog i umetničkog dostignuća. Ali, u Briselu, izgleda, tradicija ima vrednost samo ako može da se prekroji.

Stručnjaci upozoravaju da jezik nije bojno polje, niti se ravnopravnost može uvesti uredbom. Zabrana reči neće doneti više jednakosti, ali će proizvesti otpor, podsmeh i osećaj da neko sa vrha pokušava da prevaspita društvo, a bez demokratske rasprave. Umesto što koriguje govor, EU bi trebalo da se pozabavi preispitivanjem svoje strategije i politike na svim poljima, budući da su upravo one uzrok nejednakosti, nesigurnosti i nezadovoljstva.

Kao da su kopirali Amerikance

MILIONI Amerikanaca su brinuli o računima za struju, cenama goriva, rastućim kamatama na kredite i kriminalu, dok su demokrate prelamale jezik preko rodne korektnosti, iz akademskih "vouk" učionica. Tako su, poslednjih godina, u dokumentima i kampanjama koristili termine "osoba koja rađa", "dojenje na grudima"... Beskućnici su postali "osobe bez kuće", a zatvorenici - "populacija uključena u pravosudni sistem".