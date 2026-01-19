Svet

OSAM GODINA ZATVORA ZBOG PRIMANJA MITA: Osuđen bivši gradonačelnik

Novosti online

19. 01. 2026. u 17:30

BIVŠI gradonačelnik Vladimira osuđen je na osam godina zatvora u kaznenoj koloniji stroge bezbednosti zbog primanja mita.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Prema istražiteljima, Dmitrij Naumov je zloupotrebio svoj službeni položaj kako bi „očistio“ tržište pogrebnih usluga od određenih preduzetnika.

Utvrđeno je da su u jesen 2023. godine dva biznismena iz Moskovske oblasti nudila Naumovu redovnu naknadu za pokroviteljstvo njihovih aktivnosti u Vladimiru. Zauzvrat, on je obezbedio imenovanje ključnih pojedinaca u opštinske strukture vezane za pogrebnu industriju i lobirao za propis koji je efikasno dao prednost „njegovim“ organizacijama i ograničio konkurenciju – od zabrane ulaska na groblja do monopola na mehanizovano kopanje grobova, prema podacima regionalnog tužilaštva.

Za ove radnje, Naumov je primio najmanje 1,1 milion rubalja – novac je direktno prebačen u zgradi gradonačelnikove kancelarije i na susednom parkingu. Priznao je krivicu. Pored zatvorske kazne, bivši gradonačelnik je kažnjen sa 11 miliona rubalja, a iznos mita je konfiskovan od strane države, podseća REN TV.

