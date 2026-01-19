OSAM GODINA ZATVORA ZBOG PRIMANJA MITA: Osuđen bivši gradonačelnik
BIVŠI gradonačelnik Vladimira osuđen je na osam godina zatvora u kaznenoj koloniji stroge bezbednosti zbog primanja mita.
Prema istražiteljima, Dmitrij Naumov je zloupotrebio svoj službeni položaj kako bi „očistio“ tržište pogrebnih usluga od određenih preduzetnika.
Utvrđeno je da su u jesen 2023. godine dva biznismena iz Moskovske oblasti nudila Naumovu redovnu naknadu za pokroviteljstvo njihovih aktivnosti u Vladimiru. Zauzvrat, on je obezbedio imenovanje ključnih pojedinaca u opštinske strukture vezane za pogrebnu industriju i lobirao za propis koji je efikasno dao prednost „njegovim“ organizacijama i ograničio konkurenciju – od zabrane ulaska na groblja do monopola na mehanizovano kopanje grobova, prema podacima regionalnog tužilaštva.
Za ove radnje, Naumov je primio najmanje 1,1 milion rubalja – novac je direktno prebačen u zgradi gradonačelnikove kancelarije i na susednom parkingu. Priznao je krivicu. Pored zatvorske kazne, bivši gradonačelnik je kažnjen sa 11 miliona rubalja, a iznos mita je konfiskovan od strane države, podseća REN TV.
Preporučujemo
(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Mladić ubijen nožem u autobusu
19. 01. 2026. u 17:00
POČEO ČUDNO DA SE PONAŠA: Policija zaustavila taksi, pa uhapsila putnika
17. 01. 2026. u 22:55
UŽAS: Čovek ubijen nožem tokom tuče
17. 01. 2026. u 18:00
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)