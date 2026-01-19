NAGLO PORASTAO BROJ MRTVIH U STRAVIČNOJ NESREĆI: Voz iskočio iz šina, desetine ljudi poginulo, više od 100 povređenih (VIDEO)

BROJ stradalih u teškoj železničkoj nesreći u južnoj Španiji porastao je na najmanje 21 osobu, dok je više od 100 putnika povređeno, među njima 25 sa teškim povredama, saopštila je španska Civilna garda.

Foto: Printskrin Iks/@HispanoQ

Prema ranijim informacijama, bilo je prijavljeno deset poginulih, ali je tokom večeri potvrđeno da je broj žrtava znatno veći. Među nastradalima je i mašinovođa jednog od vozova, objavio je list El Pais.

Nesreća se dogodila oko 19.45 časova u mestu Adamus, u autonomnoj pokrajini Andaluziji, kada je voz koji je saobraćao na relaciji Malaga–Madrid iskočio iz šina i završio na susednom koloseku, na kojem se u tom trenutku nalazio voz iz Madrida ka Uelvi. Zbog tog kontakta i drugi voz je iskočio iz šina.

🚨 Un accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz, en la comunidad de Córdoba, en España, dejó cerca de 20 muertos. 🚨



⚠️ Uno de los trenes se descarriló en los desvíos de la entrada de la vía 1, invadiendo el carril contiguo. Pasajeros relataron que algunos quedaron… pic.twitter.com/Xd74jC7LEl — Quadratín Hispano (@HispanoQ) January 18, 2026

Vojna pomoć u spasavanju

Regionalna vlada Andaluzije zatražila je angažovanje Vojne jedinice za vanredne situacije kako bi pomogla u spasilačkim akcijama. Iz Delegacije vlade potvrđeno je da je vojni kontingent već upućen ka mestu tragedije.

Gradonačelnik Adamusa Rafael Moreno bio je među prvima koji su stigli na lice mesta zajedno sa lokalnom policijom. On je za El Pais izjavio da, prema njegovom viđenju, nije došlo do direktnog čeonog sudara, već do bočnog udara, jer na vagonima nije uočio potpuna smrskavanja.

Saobraćaj obustavljen, uzrok se istražuje

Brzi železnički saobraćaj između Madrida i Andaluzije odmah je obustavljen nakon nesreće, a svi vozovi koji su se nalazili u tranzitu vraćeni su ili preusmereni na polazne stanice.

Uzrok iskliznuća iz šina za sada nije poznat. Nadležne službe sprovode istragu kako bi se utvrdilo šta je dovelo do nesreće u kojoj je stradalo više desetina ljudi i koja je potresla celu Španiju.

(Informer)

BONUS VIDEO - Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija