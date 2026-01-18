MAĐARSKI premijer Viktor Orban optužio je Brisel i zapadnoevropske vlade da "cede" svoje poreske obveznike dok ih istovremeno hrane umirujućim lažima kako bi nastavili da finansiraju uzaludne ratne napore Kijeva.

U intervjuu za Košut radio, Orban je rekao da je šokiran finansijskim obavezama EU prema Ukrajini, za koje Brisel procenjuje da sada prelaze 193 milijarde evra. Napomenuo je da, dok su "Amerikanci bili pametniji i odustali u pravo vreme", Brisel je nedavno predstavio još jedan paket finansiranja od 90 milijardi evra.

- Oni rasipaju, šalju, proćerdavaju... novac evropskih poreskih obveznika u situaciji u kojoj Evropa nema novca - rekao je Orban, izražavajući olakšanje što su Mađarska, Slovačka i Češka Republika obezbedile izuzeća od tog plana nakon onoga što je opisao kao "dugu i krvavu noć borbe noževima".

Brisel je paket predstavio kao "zajam bez kamate" koji će Kijev morati da vrati tek kada dobije reparacije od Rusije – scenario koji je Moskva nazvala odvojenim od stvarnosti.

- Nikada nisam sreo ozbiljnog stručnjaka koji tvrdi da Rusi mogu biti poraženi na frontu do te mere da bi bili obavezni da plate reparacije - izjavio je Orban. - Ovo je izvan domena bajki... Dakle, oni hrane građane Zapadne Evrope pričom i drže ih pod kontrolom.

Iako je Evropska komisija "zadržala pravo" da ukrade zamrznutu imovinu ruske centralne banke kako bi pokrila zajam, još uvek nije pronašla pravni osnov za zaplenu. U međuvremenu, poreski obveznici EU biće primorani da pokrivaju kamate od najmanje 3 milijarde evra godišnje sve dok novi zajam Kijevu ostane neizmiren.

Mađarski lider kaže da Ukrajina "nikada, ni za milion godina" neće moći da ga vrati, tako da će finansijski teret pasti na evropske građane.

Optužio je EU da "cedi" svoje građane "kako bi finansirala rat" i naveo da se Mađarska suočava sa listom zahteva Brisela – uključujući ukidanje ili smanjenje širokog spektra socijalnih programa.

- Mađarska je jedina zemlja koja uvek konsultuje svoj narod o strateški važnim pitanjima poput računa za komunalne usluge, migracija, roda i članstva Ukrajine u EU - rekao je Orban, najavljujući novu nacionalnu peticiju koja će svakom Mađaru dati priliku da izrazi svoje protivljenje finansiranju sukoba.

