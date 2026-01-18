NA KAMČATKI NAJTEŽA ZIMA U 146 GODINA: Sneg potpuno okovao poluostrvo, u gradovima napadao do 4. sprata zgrada (FOTO/VIDEO)

DRUŠTVENE mreže su prepravili neobični snimci koji prenose ledenu atmosferu sa Dalekog istoka Rusije.

Dok se Evropa hvata u koštac sa jakom zimom, ruska Kamčatka proživljava pravi snežni kolaps kakav se ne pamti 146 godina. U glavnom gradu Petropavlovsk-Kamčatskom proglašeno je vanredno stanje, nakon što je snažan pacifički ciklon doneo padavine tolikog intenziteta da su ulice, dvorišta i čitava naselja nestala pod višemetarskim nanosima snega.

Prosečne januarske temperature na Kamčatki kreću se između -10 °C i -20 °C, dok se najniže zabeležene vrednosti spuštaju do oko -35 °C.

Gradske službe Kamčatke rade non stop.

Snežni nanosi su toliki da mnogi stanovnici ne mogu da otvore ulazna vrata. U pojedinim slučajevima snežni zidovi dosežu visinu drugog, trećeg, pa čak i četvrtog sprata zgrada. Ljudi izlaze iz domova kroz prozore, dok ekipe za hitne intervencije bukvalno kopaju tunele kroz sneg kako bi došle do starijih osoba zarobljenih u kućama.

Prema podacima meteorološke službe, u Petropavlovsku-Kamčatskom je za 12. i 13. januar palo čak 52 odsto mesečne količine padavina. Građani na društvenim mrežama dele dramatične snimke, dok hitne službe rade u pojačanom režimu.

Saobraćaj je u totalnom haosu: avionski letovi su obustavljeni, škole ne rade, a autobusi ne mogu da izađu na linije. Umesto njih, putnike prevoze specijalna vozila sa povećanom prohodnošću.

Tužilaštvo Kamčatke pokrenulo je skoro 130 inspekcija nakon pritužbi stanovnika regiona u vezi sa posledicama snežne oluje, saopštava regionalna nadzorna agencija.

Situacija ostaje nerešena zbog nenormalne količine padavina. Od 1. januara dogodilo se 19 havarija u komunalnim službama u regionalnoj prestonici, od kojih su dve rešene pre roka, a aktivnosti nadzora su u toku. Pored toga, skoro 130 inspekcija sprovedeno je kao odgovor na prijave lokalnih stanovnika primljene putem telefonske linije.

Nažalost, ekstremni uslovi već su odneli dva života. Dvojica muškarca, starosti 60 i 63 godine, poginula su kada su ih masivne ledene ploče i sneg otklizali sa krovova zgrada. I pored toga, neki od građana su na ulice tokom oluje izašli u kratkim rukavima, o čemu svedoče nerealne fotografije sa lica mesta, kako prenose mediji.

