Svet

STRAVIČAN POŽAR U KARAČIJU: Tržni centar u plamenu, ima poginulih (VIDEO)

В.Н.

18. 01. 2026. u 15:14

ŠEST osoba je nastradalo od posledica požara koji se dogodio u trgovačkom centru u pakistanskom gradu Karačiju.

СТРАВИЧАН ПОЖАР У КАРАЧИЈУ: Тржни центар у пламену, има погинулих (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

U velikom požaru koji je zahvatio trgovački centar u centru Karačija, najvećeg pakistanskoggrada, poginulo je šest osoba, a vatrogasci su se u nedelju borili s vatrenom stihijom koja je delove zgrade pretvorila u ruševine, piše Rojters.

Video zapisi prikazuju plamen kako kulja iz zgrade dok su se vatrogasci tokom noći trudili da spreče širenje vatre u gusto naseljenoj poslovnoj četvrti. Stotine ljudi okupile su se oko zgrade, uključujući vlasnike radnji čije su poslovnice uništene u požaru.

Požar je izbio u subotu uveče, a hitne službe primile su poziv u 22:38 sati po lokalnom vremenu s dojavom da su radnje u prizemlju trgovačkog centra Gul Plaza u plamenu.

- Kada smo stigli, požar iz prizemlja proširio se na gornje spratove i gotovo cela zgrada već je bila zahvaćena plamenom - rekao je za Rojters portparol službe Rescue 1122 Hassanul Haseb Kan.

Doktorka hirurgije dr. Sumaja Sajed izjavila je da je šest tela dovezeno u Civilnu bolnicu u Karačiju i da je 11 osoba povređeno, dodavši da policija "aktivira protokole za masovne katastrofe".

Prema izveštajima lokalnih medija, delovi zgrade počeli su da se urušavaju pa spasioci strahuju da bi cela konstrukcija mogla da se sruši.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

VATROGASCI NA TERENU: Požar u zgradi u Novom Sadu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UZNEMIRENI SMO, LJUDI SE PLAŠE Ispovesti ljudi sa Grenlanda: Kolonija smo pod Danskom, ovo bi bio prelazak pod novog gospodara
Svet

0 0

"UZNEMIRENI SMO, LjUDI SE PLAŠE" Ispovesti ljudi sa Grenlanda: "Kolonija smo pod Danskom, ovo bi bio prelazak pod novog gospodara"

KADA je američki predsednik Donald Tramp prvi put izjavio da namerava da uzme Grenland, ljudi koji žive na najvećem ostrvu na svetu su se smejali ili su ga ignorisali. Nekoliko godina kasnije, strah je zamenio smeh, posebno kada su Tramp i njegovi saradnici saopštili da se aktivno razmatra ponuda za kupovinu teritorije koja vekovima pripada Danskoj, pa čak i da, ako je potrebno, ostrvo preuzmu silom.

18. 01. 2026. u 07:34

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BIVŠA SFRJ ZEMLJA ŠALJE VOJNIKE NA GRENLAND? Oficiri spremni za polazak, njihov broj simboličan - čeka se odobrenje vlade

BIVŠA SFRJ ZEMLjA ŠALjE VOJNIKE NA GRENLAND? Oficiri spremni za polazak, njihov broj simboličan - čeka se odobrenje vlade