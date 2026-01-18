STRAVIČAN POŽAR U KARAČIJU: Tržni centar u plamenu, ima poginulih (VIDEO)

ŠEST osoba je nastradalo od posledica požara koji se dogodio u trgovačkom centru u pakistanskom gradu Karačiju.

Foto: Printscreen

U velikom požaru koji je zahvatio trgovački centar u centru Karačija, najvećeg pakistanskoggrada, poginulo je šest osoba, a vatrogasci su se u nedelju borili s vatrenom stihijom koja je delove zgrade pretvorila u ruševine, piše Rojters.

Video zapisi prikazuju plamen kako kulja iz zgrade dok su se vatrogasci tokom noći trudili da spreče širenje vatre u gusto naseljenoj poslovnoj četvrti. Stotine ljudi okupile su se oko zgrade, uključujući vlasnike radnji čije su poslovnice uništene u požaru.

#WATCH | A massive fire breaks out at Gul Plaza, a multi-storey shopping mall in central Karachi, killing at least three people and injuring more than 20.#GulPlaza #Karachi #Fire #Accident #Shoppingmall pic.twitter.com/PX7yvGMcUi — The Federal (@TheFederal_News) January 18, 2026

Požar je izbio u subotu uveče, a hitne službe primile su poziv u 22:38 sati po lokalnom vremenu s dojavom da su radnje u prizemlju trgovačkog centra Gul Plaza u plamenu.

- Kada smo stigli, požar iz prizemlja proširio se na gornje spratove i gotovo cela zgrada već je bila zahvaćena plamenom - rekao je za Rojters portparol službe Rescue 1122 Hassanul Haseb Kan.

Doktorka hirurgije dr. Sumaja Sajed izjavila je da je šest tela dovezeno u Civilnu bolnicu u Karačiju i da je 11 osoba povređeno, dodavši da policija "aktivira protokole za masovne katastrofe".

Prema izveštajima lokalnih medija, delovi zgrade počeli su da se urušavaju pa spasioci strahuju da bi cela konstrukcija mogla da se sruši.

(Kurir)

