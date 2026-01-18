Svet

LAVROV O SVOJOJ VELIKOJ MOĆI: Humor mi pomaže

Novosti online

18. 01. 2026. u 17:00

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da mu smisao za humor pomaže u poslu.

ЛАВРОВ О СВОЈОЈ ВЕЛИКОЈ МОЋИ: Хумор ми помаже

Foto: Tanjug/AP

O tome je diplomata govorio u emisiji "Moskva. Kremlj. Putin".

- Meni svakako pomaže, ali ne znam kako pomaže drugima - rekao je Lavrov.

Lavrov je to rekao odgovarajući na pitanje devetogodišnje Viktorije kojoj je, posle godišnje konferencije ruskog predsednika Vladimira Putina, organizovana novinarska praksa.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UZNEMIRENI SMO, LJUDI SE PLAŠE Ispovesti ljudi sa Grenlanda: Kolonija smo pod Danskom, ovo bi bio prelazak pod novog gospodara
Svet

0 0

"UZNEMIRENI SMO, LjUDI SE PLAŠE" Ispovesti ljudi sa Grenlanda: "Kolonija smo pod Danskom, ovo bi bio prelazak pod novog gospodara"

KADA je američki predsednik Donald Tramp prvi put izjavio da namerava da uzme Grenland, ljudi koji žive na najvećem ostrvu na svetu su se smejali ili su ga ignorisali. Nekoliko godina kasnije, strah je zamenio smeh, posebno kada su Tramp i njegovi saradnici saopštili da se aktivno razmatra ponuda za kupovinu teritorije koja vekovima pripada Danskoj, pa čak i da, ako je potrebno, ostrvo preuzmu silom.

18. 01. 2026. u 07:34

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AGRESOR LIKVIDIRAN, NEUTRALISANI ČLANOVI POSADE: Oboren helikopter vojske SAD - Predsednik otkrio detalje akcije

AGRESOR LIKVIDIRAN, NEUTRALISANI ČLANOVI POSADE: Oboren helikopter vojske SAD - Predsednik otkrio detalje akcije