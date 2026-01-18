LAVROV O SVOJOJ VELIKOJ MOĆI: Humor mi pomaže
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da mu smisao za humor pomaže u poslu.
O tome je diplomata govorio u emisiji "Moskva. Kremlj. Putin".
- Meni svakako pomaže, ali ne znam kako pomaže drugima - rekao je Lavrov.
Lavrov je to rekao odgovarajući na pitanje devetogodišnje Viktorije kojoj je, posle godišnje konferencije ruskog predsednika Vladimira Putina, organizovana novinarska praksa.
