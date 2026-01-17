Svet

POČEO ČUDNO DA SE PONAŠA: Policija zaustavila taksi, pa uhapsila putnika

Novosti online

17. 01. 2026. u 22:55

NAORUŽANI putnik u taksiju prveden je u Moskvi.

ПОЧЕО ЧУДНО ДА СЕ ПОНАША: Полиција зауставила такси, па ухапсила путника

Foto: Profimedia

Dok je vozač ostao miran tokom pregleda vozila, putnik je počeo čudno da se ponaša.

Čovek je bio izuzetno nervozan i trudio se da izbegne kontakt sa policijom, što je samo dodatno privuklo njihovu pažnju. Ispostavilo se da je nosio pištolj i municiju.

Putnik nije mogao da objasni odakle su došli. Nije imao dozvolu za oružje. Prema jednoj teoriji, čovek ga je sam sastavio od delova drugog pištolja.

(REN TV)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UZNEMIRENI SMO, LJUDI SE PLAŠE Ispovesti ljudi sa Grenlanda: Kolonija smo pod Danskom, ovo bi bio prelazak pod novog gospodara
Svet

0 0

"UZNEMIRENI SMO, LjUDI SE PLAŠE" Ispovesti ljudi sa Grenlanda: "Kolonija smo pod Danskom, ovo bi bio prelazak pod novog gospodara"

KADA je američki predsednik Donald Tramp prvi put izjavio da namerava da uzme Grenland, ljudi koji žive na najvećem ostrvu na svetu su se smejali ili su ga ignorisali. Nekoliko godina kasnije, strah je zamenio smeh, posebno kada su Tramp i njegovi saradnici saopštili da se aktivno razmatra ponuda za kupovinu teritorije koja vekovima pripada Danskoj, pa čak i da, ako je potrebno, ostrvo preuzmu silom.

18. 01. 2026. u 07:34

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BARSA NE STAJE: Razigrani lider La lige napada tri boda u Baskiji

BARSA NE STAJE: Razigrani lider La lige napada tri boda u Baskiji