POČEO ČUDNO DA SE PONAŠA: Policija zaustavila taksi, pa uhapsila putnika
NAORUŽANI putnik u taksiju prveden je u Moskvi.
Dok je vozač ostao miran tokom pregleda vozila, putnik je počeo čudno da se ponaša.
Čovek je bio izuzetno nervozan i trudio se da izbegne kontakt sa policijom, što je samo dodatno privuklo njihovu pažnju. Ispostavilo se da je nosio pištolj i municiju.
Putnik nije mogao da objasni odakle su došli. Nije imao dozvolu za oružje. Prema jednoj teoriji, čovek ga je sam sastavio od delova drugog pištolja.
(REN TV)
Preporučujemo
UŽAS: Čovek ubijen nožem tokom tuče
17. 01. 2026. u 18:00
(UZNEMIRUJUĆI FOTO) Troje dece poginulo u požaru
17. 01. 2026. u 17:30
AUTOBUS UDARIO U ZGRADU: Objavljena fotografija sa mesta nesreće
17. 01. 2026. u 17:00
NALjUTIO I RUSE: "Milanovićev komentar je vrlo provokativan u trenutnim okolnostima"
17. 01. 2026. u 11:32
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)