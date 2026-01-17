POČEO ČUDNO DA SE PONAŠA: Policija zaustavila taksi, pa uhapsila putnika

NAORUŽANI putnik u taksiju prveden je u Moskvi.

Foto: Profimedia

Dok je vozač ostao miran tokom pregleda vozila, putnik je počeo čudno da se ponaša.

Čovek je bio izuzetno nervozan i trudio se da izbegne kontakt sa policijom, što je samo dodatno privuklo njihovu pažnju. Ispostavilo se da je nosio pištolj i municiju.

Putnik nije mogao da objasni odakle su došli. Nije imao dozvolu za oružje. Prema jednoj teoriji, čovek ga je sam sastavio od delova drugog pištolja.

(REN TV)