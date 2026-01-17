MERC LJUT NA NEMCE: Da li je to zaista neophodno?

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izrazio je nezadovoljstvo visokim nivoom bolovanja među zaposlenim nemačkim građanima, koji su u proseku provodili 14,5 dana na bolovanju u 2025. godini, prema pisanju lista "Tagešpigel".

Foto: Profimedia

- To je skoro tri nedelje da ljudi u Nemačkoj ne rade zbog bolesti. Da li je to zaista tačno? Da li je to zaista neophodno? - pitao je Merc.

Kancelar je takođe kritikovao mogućnost dobijanja bolovanja putem telefona, koja je ostala na snazi još od pandemije virusa korona. Njegova stranka CDU planira da ukine ovu praksu.

- Na kraju krajeva, svi zajedno moramo postići veće ekonomske pokazatelje od onih koje sada imamo - dodao je političar.