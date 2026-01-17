Svet

BRITANCI SVESNI: Nismo spremni za potencijalni sukob velikih razmera s Rusijom

Novosti online

17. 01. 2026. u 20:00

U VELIKOJ Britaniji priznaju da zemlja nije spremna za potencijalni sukob velikih razmera sa Rusijom.

БРИТАНЦИ СВЕСНИ: Нисмо спремни за потенцијални сукоб великих размера с Русијом

Foto: Unsplash/Ilustracija

Maršal britanske avijacije Ričard Nejton je nedavno pred parlamentarnim Odborom za odbranu rekao da se britanska vojska suočava sa deficitom budžeta i da, stoga, mora da donosi teške odluke, preneo je „Nešenel interest“.

- Nismo spremni koliko je potrebno sukob velikih razmera sa kojim bismo se mogli suočiti-  rekao je Najton.

Situaciju dodatno komplikuju ambiciozni ciljevi NATO zbog kojih London do 2040. godine treba da potroši 1,7 biliona dolara.

List konstatuje da je napetost između Britanije i Rusije dostigla istorijski maksimum.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RASTUŽIO MNOGE: Dino Bešlić podelio uspomenu sa ocem (FOTO)

RASTUŽIO MNOGE: Dino Bešlić podelio uspomenu sa ocem (FOTO)