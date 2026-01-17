U VELIKOJ Britaniji priznaju da zemlja nije spremna za potencijalni sukob velikih razmera sa Rusijom.

Foto: Unsplash/Ilustracija

Maršal britanske avijacije Ričard Nejton je nedavno pred parlamentarnim Odborom za odbranu rekao da se britanska vojska suočava sa deficitom budžeta i da, stoga, mora da donosi teške odluke, preneo je „Nešenel interest“.

- Nismo spremni koliko je potrebno sukob velikih razmera sa kojim bismo se mogli suočiti- rekao je Najton.

Situaciju dodatno komplikuju ambiciozni ciljevi NATO zbog kojih London do 2040. godine treba da potroši 1,7 biliona dolara.

List konstatuje da je napetost između Britanije i Rusije dostigla istorijski maksimum.

(Sputnjik)