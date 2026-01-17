BRITANCI SVESNI: Nismo spremni za potencijalni sukob velikih razmera s Rusijom
U VELIKOJ Britaniji priznaju da zemlja nije spremna za potencijalni sukob velikih razmera sa Rusijom.
Maršal britanske avijacije Ričard Nejton je nedavno pred parlamentarnim Odborom za odbranu rekao da se britanska vojska suočava sa deficitom budžeta i da, stoga, mora da donosi teške odluke, preneo je „Nešenel interest“.
- Nismo spremni koliko je potrebno sukob velikih razmera sa kojim bismo se mogli suočiti- rekao je Najton.
Situaciju dodatno komplikuju ambiciozni ciljevi NATO zbog kojih London do 2040. godine treba da potroši 1,7 biliona dolara.
List konstatuje da je napetost između Britanije i Rusije dostigla istorijski maksimum.
(Sputnjik)
