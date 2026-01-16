TREBA NAM HITNO PVO Zelenski: Rusija priprema nove masovne napade na Ukrajinu

SUDEĆI po najnovijim ukrajinskim obaveštajnim podacima, Rusija priprema nove masovne udare na Ukrajinu, izjavio je danas ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski.

Foto: Profimedia

-Iskreno razgovaramo sa partnerima i o raketama i o sistemima protivvazdušne odbrane koji su nam toliko potrebni. Snabdevanje nije dovoljno. Trudimo se da ubrzamo, i važno je da nas partneri čuju. Mnogo se sada radi na nivou Ministarstva odbrane Ukrajine, rekao je Zelenski tokom svog redovnog večernjeg obraćanja, prenosi Ukrinform.

On je apelovao na državljane Ukrajine da obrate pažnju i slušaju upozorenja za vazdušne napade.

Prema njegovim rečima, vlada sarađuje sa energetskim kompanijama i partnerima kako bi imala više opreme i više rezervi.

Prethodno je vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski izjavio da su tokom decembra 2025. i početkom januara 2026. godine ruski vojnici izvršili šest masovnih raketnih i bespilotnih napada na teritoriju Ukrajine.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"