PLANIRALI SLANJE EKSPLOZIVNIH PAKETA: Petorica optužena u Poljskoj za učešće u ruskom planu sabotaža

PET muškaraca optuženo je u Poljskoj za učešće u ruskom planu sabotaža i slanja eksplozivnih paketa u Veliku Britaniju, SAD, Kanadu i na druge destinacije, saopštili su danas tužioci.

Foto Tanjug/AP/KPRM

Oni bi mogli da dobiju doživotne zatvorske kazne ako budu osuđeni, preneo je Rojters.

Četiri ukrajinska državljanina i jedan Rus optuženi su “da su delovali u ime obaveštajnih službi Ruske Federacije“, saopštilo je Nacionalno tužilaštvo.

Rusija, koja je redovno negirala optužbe za sabotaže u regionu nakon napada na Ukrajinu 2022. godine, za sada se nije oglasila ovim povodom, navodi agencija.

Moskva navodi da Zapad pokušava da podstakne antiruska osećanja.

Petorica su optužena da su počinila, ili pripremala sabotaže protiv logističke i vazduhoplovne infrastrukture, navodi se u saopštenju tužilaštva.

Jedan od optuženih, imenovan kao Vladislav D, planirao je da pripremi pakete sa skrivenim zapaljivim napravama i eksplozivom i da ih prosledi u Veliku Britaniju i Poljsku, dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, drugi optuženi, Vjačeslav C, planirao je „buduće aktivnosti sabotaža“, uključujući slanje dva probna paketa u SAD i Kanadu.

Treći, Vladislav B. optužen je za prijem, obezbeđivanje i transport paketa između glavnog grada Litvanije Viljnusa i njenog centralnog grada Kaunasa, navodi se u saopštenju.

Optužbe nisu formalno podignute protiv šestog osumnjičenog Jaroslava M, ruskog državljanina, do kojeg Poljska pokušava da dođe preko ekstradicije iz Azerbejdžana.

Tužioci su rekli da su podneli pet optužnica sudu koji će sada preuzeti slučaj.

Sabotažom su izazvane detonacije tri paketa u kurirskim depoima u Velikoj Britaniji, Nemačkoj i Poljskoj 2024. godine, rekla je prošle godine za Rojters osoba upoznata sa poljskom istragom.

Litvanija je prošle godine odvojeno saopštila da su detonacije paketa koje je prevozila služba DHL organizovali i nadgledali ruski građani povezani sa ruskom vojnom obaveštajnom službom.

(Tanjug)

