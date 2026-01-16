"DIJALOG SA RUSIJOM KLJUČAN ZA MIR U EVROPI" Peskov: London ima destruktivan stav - Francuska, Italija i Nemačka spremni za saradnju
PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da London nije spreman da doprinese miru i stabilnosti u Evropi i da je stav Velike Britanije "destruktivan".
Komentarišući razlike u stavovima evropskih zemalja, Peskov je rekao da Francuska, Italija i Nemačka pokazuju spremnost za nastavak dijaloga sa Rusijom, dok London zadržava, kako je naveo, "radikalan i negativan pristup".
- London nema želju da na bilo koji način doprinese uspostavljanju mira, stabilnosti i predvidljive situacije na evropskom kontinentu. Naprotiv, stav Londona ostaje destruktivan - rekao je Peskov novinarima, prenela je agencija RIA Novosti.
Istovremeno je ocenio da izjave lidera Pariza, Rima i Berlina predstavljaju "značajan napredak".
Prema njegovim rečima, činjenica da se u tim prestonicama govori o potrebi dijaloga sa Moskvom radi stabilnosti u Evropi u skladu je sa stavovima Rusije i može da se smatra pozitivnom evolucijom u odnosu na ranije, kako je rekao, "utopijske izjave" koje su u potpunosti isključivale razgovore sa Rusijom.
- Primetili smo izjave koje je poslednjih dana dao niz evropskih lidera, naime iz Pariza, Rima, pa čak i Berlina, koliko god to čudno zvučalo, u kojima se tvrdi da je, kako bi se osigurala stabilnost u Evropi, potrebno razgovarati sa Rusima. To je apsolutno u skladu sa našom vizijom. Ako ovo zaista odražava stratešku viziju Evropljana, onda je to pozitivna evolucija - rekao je Peskov.
Da bi se uspostavio mir, potrebni su zajednički napori na suprotnim putevima, rekao je on.
Govoreći o ukrajinskom sukobu, portparol Kremlja je istakao da Rusija ceni napore Sjedinjenih Američkih Država u traženju rešenja i naglasio je značaj dijaloga u oblasti bezbednosti.
- Mi vodimo ovaj dijalog sa Amerikancima i veoma cenimo njihove napore u tom pogledu - rekao je Peskov.
On je zaključio da je dijalog neophodan element za postizanje stabilnosti i predvidljivosti u Evropi, ali da pojedine zemlje, poput Velike Britanije, za sada ostaju izvan tog procesa.
Novinar je pitao Peskova kako Kremlj gleda na činjenicu da su Francuska, Italija i Nemačka za nastavak dijaloga sa Rusijom, dok je London protiv toga.
- Da, Britanija i dalje zadržava radikalan stav - rekao je Peskov novinarima.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
VRHOVNI SUD NEMAČKE: Ukrajina kriva za sabotažu Severnog toka
15. 01. 2026. u 20:22
NAPADNUT KRIM: Eksplozije potresle poluostrvo
15. 01. 2026. u 19:21
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
GDE JE DANAS ČEDINA BIVŠA ŽENA? Jelena uživa u Americi - sa novim dečkom
JELENA i Čeda su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.
16. 01. 2026. u 09:52
Komentari (0)