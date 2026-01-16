"DIJALOG SA RUSIJOM KLJUČAN ZA MIR U EVROPI" Peskov: London ima destruktivan stav - Francuska, Italija i Nemačka spremni za saradnju

PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da London nije spreman da doprinese miru i stabilnosti u Evropi i da je stav Velike Britanije "destruktivan".

Komentarišući razlike u stavovima evropskih zemalja, Peskov je rekao da Francuska, Italija i Nemačka pokazuju spremnost za nastavak dijaloga sa Rusijom, dok London zadržava, kako je naveo, "radikalan i negativan pristup".

- London nema želju da na bilo koji način doprinese uspostavljanju mira, stabilnosti i predvidljive situacije na evropskom kontinentu. Naprotiv, stav Londona ostaje destruktivan - rekao je Peskov novinarima, prenela je agencija RIA Novosti.

Istovremeno je ocenio da izjave lidera Pariza, Rima i Berlina predstavljaju "značajan napredak".

Prema njegovim rečima, činjenica da se u tim prestonicama govori o potrebi dijaloga sa Moskvom radi stabilnosti u Evropi u skladu je sa stavovima Rusije i može da se smatra pozitivnom evolucijom u odnosu na ranije, kako je rekao, "utopijske izjave" koje su u potpunosti isključivale razgovore sa Rusijom.

- Primetili smo izjave koje je poslednjih dana dao niz evropskih lidera, naime iz Pariza, Rima, pa čak i Berlina, koliko god to čudno zvučalo, u kojima se tvrdi da je, kako bi se osigurala stabilnost u Evropi, potrebno razgovarati sa Rusima. To je apsolutno u skladu sa našom vizijom. Ako ovo zaista odražava stratešku viziju Evropljana, onda je to pozitivna evolucija - rekao je Peskov.

Da bi se uspostavio mir, potrebni su zajednički napori na suprotnim putevima, rekao je on.

Govoreći o ukrajinskom sukobu, portparol Kremlja je istakao da Rusija ceni napore Sjedinjenih Američkih Država u traženju rešenja i naglasio je značaj dijaloga u oblasti bezbednosti.

- Mi vodimo ovaj dijalog sa Amerikancima i veoma cenimo njihove napore u tom pogledu - rekao je Peskov.

On je zaključio da je dijalog neophodan element za postizanje stabilnosti i predvidljivosti u Evropi, ali da pojedine zemlje, poput Velike Britanije, za sada ostaju izvan tog procesa.

Novinar je pitao Peskova kako Kremlj gleda na činjenicu da su Francuska, Italija i Nemačka za nastavak dijaloga sa Rusijom, dok je London protiv toga.

- Da, Britanija i dalje zadržava radikalan stav - rekao je Peskov novinarima.

(Tanjug)

