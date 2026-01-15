TRAMP DOBIO NOBELA: Mačado uručila američkom predsedniku svoju nagradu za mir

LIDERKA opozicije u Venecueli Marija Korina Mačado izjavila je danas da je predsedniku SAD Donaldu Trampu uručila Nobelovu nagradu za mir koju je dobila 2025. godine za borbu za demokratiju u Venecueli.

Foto: AP Photo/Alex Brandon

-Uručila sam predsedniku Sjedinjenih Američkih Država medalju, Nobelovu nagradu za mir, rekla je Mačado nakon sastanka sa američkim liderom u Beloj kući, prenosi CNN.

Ona je rekla da je Trampu ispričala anegdotu o latinoameričkom revolucionaru Simonu Bolivaru.

-Pre dvesta godina general (markiz de) Lafajet je Simonu Bolivaru dao medalju sa likom Džordža Vašingtona. Bolivar je čuvao medalju do kraja života. Dvesta godina kasnije, narod Bolivara vraća nasledniku Vašingtona medalju, u ovom slučaju medalju Nobelove nagrade za mir, kao priznanje za njegovu jedinstvenu posvećenost našoj slobodi, istakla je Mačado.

Ilustracija telegram rybar

Ona je navela da je razgovor sa Trampom bio "odličan" i da je prošao "veoma dobro".

Nakon što je napustila rezidenciju američkog predsednika, Mačado je prišla okupljenima ispred Bele kuće koji su mahali venecuelanskim zastavama.

Mačado je prošle nedelje rekla da bi želela da nagradu dodeli američkom predsedniku.

Tramp je nakon toga izjavio da će razgovarati o ponudi Mačado "kada sledeće nedelje bude posetila SAD".

On je dodao da bi mu bila "čast" da prihvati nagradu.

Tramp je ranije kritikovao Nobelov komitet što ga je zaobišao i dodelio nagradu Mačado.

(Tanjug)

