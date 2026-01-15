SLUŠAJU ŠTA IM KAŽEMO Bela kućA: Venecuelanski lideri izuzetno sarađuju sa SAD
PORTPAROLKA Bele kuće Kerolajn Livit izjavila je danas da su venecuelanski lideri bili veoma kooperativni u najnovijim razgovorima sa SAD, prenosi Skaj njuz.
Livit je dodala da je Tramp ove nedelje razgovarao sa privremenom predsednicom Venecuele Delsi Rodrigez, a američki državni sekretar Marko Rubio i drugi zvaničnici "bili su u stalnoj komunikaciji" sa njom, kao i drugim članovima privremene vlade u toj latinoameričkoj zemlji.
-Bili su izuzetno kooperativni. Do sada su ispunili sve zahteve i molbe SAD i predsednika Donalda Trampa, kazala je Livit.
Ona je dodala da je energetski sporazum od 500 miliona dolara postignut uglavnom zahvaljujući saradnji sa Rodrigez.
-Predsedniku se dopada ono što je do sada video, i očekujemo da se ta saradnja nastavi, istakla je portparolka Bele kuće.
Upitana da komentariše prethodne izjave Trampa o liderki opozicije u Venecueli, Mariji Korini Mačado, u kojima je rekao da joj nedostaje poštovanja i podrške u zemlji, Livit je odgovorila da veruje da je predsednikova procena bila zasnovana na realnosti na terenu.
Ona je potvrdila da je u toku sastanak Trampa sa Mačado, rekavši da predsednik očekuje "dobre i pozitivne" razgovore sa njom.
Livit je istakla da je Tramp posvećen tome da se u Venecueli održe izbori kada za to dođe vreme.
(Tanjug)
