SLUŠAJU ŠTA IM KAŽEMO Bela kućA: Venecuelanski lideri izuzetno sarađuju sa SAD

PORTPAROLKA Bele kuće Kerolajn Livit izjavila je danas da su venecuelanski lideri bili veoma kooperativni u najnovijim razgovorima sa SAD, prenosi Skaj njuz.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon/US Navy/x@studleemore

Livit je dodala da je Tramp ove nedelje razgovarao sa privremenom predsednicom Venecuele Delsi Rodrigez, a američki državni sekretar Marko Rubio i drugi zvaničnici "bili su u stalnoj komunikaciji" sa njom, kao i drugim članovima privremene vlade u toj latinoameričkoj zemlji.

-Bili su izuzetno kooperativni. Do sada su ispunili sve zahteve i molbe SAD i predsednika Donalda Trampa, kazala je Livit.

Ona je dodala da je energetski sporazum od 500 miliona dolara postignut uglavnom zahvaljujući saradnji sa Rodrigez.

-Predsedniku se dopada ono što je do sada video, i očekujemo da se ta saradnja nastavi, istakla je portparolka Bele kuće.

Upitana da komentariše prethodne izjave Trampa o liderki opozicije u Venecueli, Mariji Korini Mačado, u kojima je rekao da joj nedostaje poštovanja i podrške u zemlji, Livit je odgovorila da veruje da je predsednikova procena bila zasnovana na realnosti na terenu.

Ona je potvrdila da je u toku sastanak Trampa sa Mačado, rekavši da predsednik očekuje "dobre i pozitivne" razgovore sa njom.

Livit je istakla da je Tramp posvećen tome da se u Venecueli održe izbori kada za to dođe vreme.

(Tanjug)

