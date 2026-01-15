BELA KUĆA: Tramp prati situaciju u Iranu, za nastavak reperesije biće teških posledica

AMERIČKI predsednik Donald Tramp pažljivo prati situaciju na terenu u Iranu, rekla je danas portparolka Bele kuće Kerolajn Livit.

Foto: Profimedia

Ona je dodala da su Tramp i njegov tim upozorili Teheran da će biti "teških posledica ako se ubistva povezana sa represijom vlasti nastave", prenosi Rojters.

Tramp je izjavio juče da mu je rečeno da ubistva u okviru iranskog gušenja protesta širom zemlje jenjavaju i da veruje da trenutno ne postoji plan za masovne egzekucije, iako su tenzije između Teherana i Vašingtona i dalje visoke.

-Bićemo vrlo uznemireni ako se pogubljenja nastave, poručio je Tramp.

On nije isključio mogućnost američke vojne akcije, rekavši da će "pratiti kako će se proces odvijati", uz napomenu da je američka administracija dobila "veoma ohrabrujuću poruku" iz Irana.

Protesti u Iranu počeli su 28. decembra 2025. godine zbog devalvacije lokalne valute, iranskog rijala, a 8. januara, nakon poziva Reze Pahlavija, sina iranskog šaha, koji je svrgnut 1979. godine, protestni marševi su se intenzivirali širom zemlje.



Prijavljeno je da je bilo žrtava i među snagama bezbednosti i među demonstrantima.

Iranske vlasti, optužujući SAD i Izrael za orkestriranje nemira, objavile su 12. januara da je situacija stavljena pod kontrolu.

(Tanjug)

