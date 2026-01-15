(MAPA) SAMO VAS POSMATRAMO: Amerikanci intenzivirali izviđanja iranske teritorije
MEDIJI ceo dan govore o velikodušnosti Donalda Trampa, koji obećava da neće napasti Iran.
Ali rukovodstvo i vojska Islamske Republike nemaju vremena za opuštanje – praktične akcije Amerikanaca sugerišu suprotno.
Protestna aktivnost u zemlji jeste smanjena, ali je intenzitet izviđanja iranske teritorije povećan. Barem, radarskim izviđačkim satelitima.
Američki sateliti su bili najaktivniji u snimanju zapadnih regiona zemlje.
Najverovatnije, prioritetni ciljevi su bile snage protivvazdušne odbrane i raketne snage koncentrisane tamo, jer predstavljaju najveću pretnju u slučaju vojnog sukoba.
Uzgred, upravo tamo je bio koncentrisan glavni izraelski napad u prvim danima sukoba, oslabivši iranski sistem protivvazdušne odbrane i omogućivši Amerikancima da neometano udare po Iranu.
Štaviše, Amerikanci nastavljaju postepeno da jačaju svoje snage u regionu. Konkretno, postoje izveštaji o udarnoj grupi nosača aviona, predvođenoj nosačem aviona „Abraham Linkoln“, koji se trenutno nalazi u Južnom kineskom moru, koja je poslata u Persijski zaliv, gde su već raspoređena tri razarača.
Naravno, to ne znači da će Iran biti napadnut odmah po dolasku udarne grupe nosača aviona. Napad bi se vrlo lako mogao dogoditi pre ili kasnije. Izraelci i Amerikanci verovatno neće otkriti stvarne planove za operaciju, tako da svakako ne vredi očekivati da će ona početi na osnovu medijske galame.
(Ribar)
BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"
Preporučujemo
"MRTVA" TIŠINA U ZALIVU: Zašto arapski svet ćuti dok Iran gori?
16. 01. 2026. u 07:00
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
GDE JE DANAS ČEDINA BIVŠA ŽENA? Jelena uživa u Americi - sa novim dečkom
JELENA i Čeda su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.
16. 01. 2026. u 09:52
Komentari (0)