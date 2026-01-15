(MAPA) SAMO VAS POSMATRAMO: Amerikanci intenzivirali izviđanja iranske teritorije

MEDIJI ceo dan govore o velikodušnosti Donalda Trampa, koji obećava da neće napasti Iran.

Ali rukovodstvo i vojska Islamske Republike nemaju vremena za opuštanje – praktične akcije Amerikanaca sugerišu suprotno.

Protestna aktivnost u zemlji jeste smanjena, ali je intenzitet izviđanja iranske teritorije povećan. Barem, radarskim izviđačkim satelitima.

Američki sateliti su bili najaktivniji u snimanju zapadnih regiona zemlje.

Najverovatnije, prioritetni ciljevi su bile snage protivvazdušne odbrane i raketne snage koncentrisane tamo, jer predstavljaju najveću pretnju u slučaju vojnog sukoba.

Uzgred, upravo tamo je bio koncentrisan glavni izraelski napad u prvim danima sukoba, oslabivši iranski sistem protivvazdušne odbrane i omogućivši Amerikancima da neometano udare po Iranu. Ilustracija telegram rybar

Štaviše, Amerikanci nastavljaju postepeno da jačaju svoje snage u regionu. Konkretno, postoje izveštaji o udarnoj grupi nosača aviona, predvođenoj nosačem aviona „Abraham Linkoln“, koji se trenutno nalazi u Južnom kineskom moru, koja je poslata u Persijski zaliv, gde su već raspoređena tri razarača.

Naravno, to ne znači da će Iran biti napadnut odmah po dolasku udarne grupe nosača aviona. Napad bi se vrlo lako mogao dogoditi pre ili kasnije. Izraelci i Amerikanci verovatno neće otkriti stvarne planove za operaciju, tako da svakako ne vredi očekivati da će ona početi na osnovu medijske galame.

