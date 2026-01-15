"ZELENSKI POČEO ČISTKU POTENCIJALNIH KONKURENATA": Medvedev oštro o optužnici protiv Julije Timošenko
VLADIMIR Zelenski je počeo čistku potencijalnih konkurenata, rekao je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev, komentarišući optužbe za korupciju na račun Julije Timošenko.
Političku borbu u Ukrajini, ili Banderlandu kako je on naziva (Stepan Bandera, ozloglašeni ukrajinski nacionalni „heroj“, koji je sarađivao sa nacistima tokom Drugog svetskog rata), uporedio je sa borbom svinja za korito sa pomijama, a poteze Zelenskog sa mešanjem karata.
„Prvo je žandara s terorističkom prošlošću postavio za šefa kabineta (Kiril Budanov)“, naveo je Medvedev.
Potom je Zelenski po nalogu iz Vašingtona pokrenuo krivični postupak protiv „dame s pletenicom“ koja je odlučila da je vreme da se vrati u igru jer su izbori sasvim mogući, dodao je on.
Medvedev je upozorio da igra protiv Timošenko bez dobrih karata obično vodi ka krvavom Majdanu ili sramotnom bekstvu prestupnika iz zemlje.
Timošenko optužena za korupciju, preti joj kazna do 10 godina zatvora. Ona se tereti za podmićivanje službenog lica, odnosno drugih poslanika Vrhovne rade Ukrajine.
(Sputnjik)
