"JAKO DOBRO SE SLAŽEMO SA VENECUELOM": Tramp razgovarao sa Delsi Rodrigez, nije krio zadovoljstvo
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i vršilac dužnosti predsednika Venecuele Delsi Rodriges obavili su telefonski razgovor koji su oboje pozitivno ocenili.
Tramp je izjavio da je imao sjajan razgovor sa Delsi Rodrigez i da je ona izuzetna osoba.
"Razgovarao sam s njom, imali smo telefonski razgovor, dug razgovor, pričali smo o mnogo stvari i mislim da se veoma dobro slažemo sa Venecuelom", istakao je Tramp.
Rodrigez je izjavila da je imala dug, produktivan i pristojan telefonski razgovor sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, tokom kojeg su razgovarali o bilateralnoj agendi na dobrobit obe zemlje, preneo je Rojters.
Rodrigez je od 2018. godine obavljala funkciju potpredsednice Venecuele u administraciji predsednika Nikolasa Madura koga su zajedno sa suprugom Silijom Flores uhapsile SAD.
Oni su isporučeni Sjedinjenim Državama i nalaze se u pritvorskom centru u Njujorku, gde se Maduro suočava sa optužbama za trgovinu oružjem i drogom.
(Tanjug)
