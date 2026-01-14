POČINJE RAT UNUTAR NATO PAKTA? Danska šalje vosjku na Grenland!

MINISTAR odbrane Danske potvrdio da danska vojska od danas značajno pojačava prisustvo na Grenlandu, šaljući borbene avione, brodove i elitne jedinice kao direktan odgovor na američke pretnje

Foto: Profimedia

Dok su se u Vašingtonu vodili razgovori, sa jedne strane američke delegacije, sa druge danske i grenlandske, ministar odbrane Danske Troels Lund Poulsen je u Kopenhagenu objasnio trenutnu situaciju.

On je zvanično potvrdio da danska vojska od danas značajno pojačava prisustvo na Grenlandu, šaljući borbene avione, brodove i elitne jedinice kao direktan odgovor na američke pretnje.

Poulsen je tom prilikom aktivirao stroga pravila službe koja vojnicima daju ovlašćenje da upotrebe silu bez čekanja dodatnih instrukcija.

Ministar je jasno stavio do znanja da su svi danski resursi na ostrvu dobili "stajaće naređenje" da brane suverenitet teritorije, naglasivši da je odbrana Grenlanda od danas prioritet broj jedan.

On je precizirao da vojne operacije uključuju zaštitu kritične infrastrukture i prijem savezničkih trupa, ali je najvažnija poruka bila ona upućena Vašingtonu: svako ugrožavanje granica ili pokušaj nasilnog preuzimanja kontrole biće tretirano kao napad na koji će vojska odgovoriti vatrom.

Ovom naredbom Poulsen je diplomatiju u Vašingtonu svesno podupro realnom vojnom pretnjom, poručivši da Danska neće mirno posmatrati bilo kakav pokušaj upada na svoju teritoriju.

Analitičari danskog javnog servisa DR naglašavaju da se ovakvim porukama situacija podiže na nivo koji nije viđen decenijama, ističući da se Poulsen zapravo poziva na bezbednosnu direktivu iz 1952. godine.

Oni objašnjavaju da ovaj dokument, nastao u jeku Hladnog rata, nalaže vojnim komandantima na terenu da u slučaju napada na dansku teritoriju odmah stupe u borbu, bez čekanja naređenja iz prestonice.

Prema tumačenju analitičara, ponovno aktiviranje ovog pravila u trenutnom kontekstu služi kao najozbiljnije moguće upozorenje da bi bilo kakav jednostran američki potez na Grenlandu mogao dovesti do direktnog oružanog sukoba.

(Kurir)