ZNANJE POKREĆE BUDUĆNOST: Moć mladih u zajedničkom kreiranju obrazovanja
OBRAZOVANjE je prepoznato kao jedan od najvažnijih stubova društvenog napretka.
U savremenom svetu, kvalitetno obrazovanje se sve češće opisuje kao „najjače oružje“ za iskorenjivanje siromaštva, smanjenje nejednakosti i izgradnju trajnog mira. U tom kontekstu, 2026. godina donosi dodatni fokus na inkluzivnost, digitalnu transformaciju i razvoj veština budućnosti, kako bi obrazovanje pratilo ubrzane promene na tržištu rada i društvu u celini.
Međunarodni dan obrazovanja, koji se obeležava 24. januara, ustanovila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2018. godine sa ciljem da istakne ključnu ulogu obrazovanja u ostvarivanju globalnog mira, održivog razvoja i zaštite osnovnih ljudskih prava.
Tema Međunarodnog dana obrazovanja za 2026. godinu glasi „Moć mladih u zajedničkom kreiranju obrazovanja“ i stavlja poseban akcenat na mlade kao aktivne učesnike u oblikovanju obrazovnih sistema. Umesto pasivnih primalaca znanja, mladi se prepoznaju kao pokretači inovacija, partneri u donošenju odluka i kreatori obrazovanja koje odgovara savremenim društvenim, tehnološkim i tržišnim potrebama.
Uloga kompanija u razvoju kvalitetnog obrazovanja
Već dugi niz godina, unapređenje kvaliteta obrazovanja nalazi se u fokusu društveno odgovornih kompanija u Srbiji. Među njima se posebno ističe kompanija NIS, koja doprinosi razvoju obrazovanja kroz ulaganja u mlade talente, infrastrukturu i saradnju sa naučnim i obrazovnim institucijama putem svojih programa „Energija znanja“ i „Zajednici zajedno“. Putem programa „Energija znanja“, kompanija ostvaruje saradnju sa univerzitetima i naučnim ustanovama u Srbiji i inostranstvu. Program obuhvata i stipendiranje studenata, unapređenje studijskih programa u skladu sa potrebama tržišta rada, kao i opremanje kabineta i laboratorija na fakultetima i u srednjim školama.
Kompanija takođe kroz program „Zajednici zajedno“, svake godine izdvaja značajna sredstva za podršku lokalnim zajednicama širom Srbije. Tako je tokom 2023. godine, fokus bio na podršci razvoju nauke i obrazovanja u 13 partnerskih gradova i opština, uključujući rekonstrukciju i opremanje školskih objekata, nabavku savremene nastavne opreme i digitalnih sredstava za učenje. Takođe, u okviru programskog ciklusa 2024. godine Kompanija je sredstva usmerila u izgradnju solarnih elektrana, čime su brojne obrazovne ustanove dobile mogućnost korišćenja modernih tehnologija i sopstevnu proizvodnju zelene energije, kao i mogućnost da na svom primeru edukuju učenike o oblasti obnovljivih izvora energije i istovremeno promovišu energetsku efikasnost i održivost.
Kompanija Telekom Srbija kroz različite obrazovne projekte i digitalne platforme doprinosi razvoju digitalnih veština mladih, posebno u oblasti informacionih tehnologija i bezbednog korišćenja interneta.
Obrazovanje kao zajednička odgovornost
Obeležavanje Međunarodnog dana obrazovanja podseća da je kvalitetno obrazovanje zajednička odgovornost država, obrazovnih institucija, kompanija i šire zajednice. Uključivanje mladih u kreiranje obrazovnih politika i programa, uz snažnu podršku privrede i civilnog sektora, predstavlja ključ za izgradnju društva znanja koje je inkluzivno, inovativno i otporno na izazove budućnosti.
Ulaganjem u obrazovanje danas, stvaramo temelje za održiv razvoj, ekonomsku stabilnost i društvo u kojem znanje postaje najvredniji resurs.
Preporučujemo
UKRAJINCI OBORILI NOVI RUSKI DRON: Zaprepastili se šta se nalazi u njemu
JEDNOG od prvih dana 2026. godine ukrajinska vojska oborila je ruski dron novog tipa. Identifikovan je kao „Geran-5“, brz i dalekometni dron.
23. 01. 2026. u 12:25
U FEBRUARU POTPUNI KOLAPS POLARNOG VRTLOGA? Hladna masa zalediće Evropu, evo šta nas očekuje
NAKON stratosferskog zagrevanja početkom februara, najnovije prognoze pokazuju potencijalni potpuni kolaps polarnog vrtloga, što će na kraju dovesti hladan vazduh i u Evropu, piše Severe Weather Europe.
23. 01. 2026. u 14:21
NAJSTARIJI JUGOSLOVEN: Doživeo 132, izrasli mu treći zubi
U AKCIJI nekdašnje revije Yugo papir “Tražimo najstarijeg Jugoslovena“ 1978. godine novinari su se zaputili u selo Oraš Planje udaljeno od Tešnja desetak kilometara, gde je živeo Meho Hadžić.
23. 01. 2026. u 16:47
Komentari (0)