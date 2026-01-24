ZNANJE POKREĆE BUDUĆNOST: Moć mladih u zajedničkom kreiranju obrazovanja

OBRAZOVANjE je prepoznato kao jedan od najvažnijih stubova društvenog napretka.

U savremenom svetu, kvalitetno obrazovanje se sve češće opisuje kao „najjače oružje“ za iskorenjivanje siromaštva, smanjenje nejednakosti i izgradnju trajnog mira. U tom kontekstu, 2026. godina donosi dodatni fokus na inkluzivnost, digitalnu transformaciju i razvoj veština budućnosti, kako bi obrazovanje pratilo ubrzane promene na tržištu rada i društvu u celini.

Međunarodni dan obrazovanja, koji se obeležava 24. januara, ustanovila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2018. godine sa ciljem da istakne ključnu ulogu obrazovanja u ostvarivanju globalnog mira, održivog razvoja i zaštite osnovnih ljudskih prava.

Tema Međunarodnog dana obrazovanja za 2026. godinu glasi „Moć mladih u zajedničkom kreiranju obrazovanja“ i stavlja poseban akcenat na mlade kao aktivne učesnike u oblikovanju obrazovnih sistema. Umesto pasivnih primalaca znanja, mladi se prepoznaju kao pokretači inovacija, partneri u donošenju odluka i kreatori obrazovanja koje odgovara savremenim društvenim, tehnološkim i tržišnim potrebama.



Uloga kompanija u razvoju kvalitetnog obrazovanja

Već dugi niz godina, unapređenje kvaliteta obrazovanja nalazi se u fokusu društveno odgovornih kompanija u Srbiji. Među njima se posebno ističe kompanija NIS, koja doprinosi razvoju obrazovanja kroz ulaganja u mlade talente, infrastrukturu i saradnju sa naučnim i obrazovnim institucijama putem svojih programa „Energija znanja“ i „Zajednici zajedno“. Putem programa „Energija znanja“, kompanija ostvaruje saradnju sa univerzitetima i naučnim ustanovama u Srbiji i inostranstvu. Program obuhvata i stipendiranje studenata, unapređenje studijskih programa u skladu sa potrebama tržišta rada, kao i opremanje kabineta i laboratorija na fakultetima i u srednjim školama.

Kompanija takođe kroz program „Zajednici zajedno“, svake godine izdvaja značajna sredstva za podršku lokalnim zajednicama širom Srbije. Tako je tokom 2023. godine, fokus bio na podršci razvoju nauke i obrazovanja u 13 partnerskih gradova i opština, uključujući rekonstrukciju i opremanje školskih objekata, nabavku savremene nastavne opreme i digitalnih sredstava za učenje. Takođe, u okviru programskog ciklusa 2024. godine Kompanija je sredstva usmerila u izgradnju solarnih elektrana, čime su brojne obrazovne ustanove dobile mogućnost korišćenja modernih tehnologija i sopstevnu proizvodnju zelene energije, kao i mogućnost da na svom primeru edukuju učenike o oblasti obnovljivih izvora energije i istovremeno promovišu energetsku efikasnost i održivost.

Kompanija Telekom Srbija kroz različite obrazovne projekte i digitalne platforme doprinosi razvoju digitalnih veština mladih, posebno u oblasti informacionih tehnologija i bezbednog korišćenja interneta.

Obrazovanje kao zajednička odgovornost

Obeležavanje Međunarodnog dana obrazovanja podseća da je kvalitetno obrazovanje zajednička odgovornost država, obrazovnih institucija, kompanija i šire zajednice. Uključivanje mladih u kreiranje obrazovnih politika i programa, uz snažnu podršku privrede i civilnog sektora, predstavlja ključ za izgradnju društva znanja koje je inkluzivno, inovativno i otporno na izazove budućnosti.

Ulaganjem u obrazovanje danas, stvaramo temelje za održiv razvoj, ekonomsku stabilnost i društvo u kojem znanje postaje najvredniji resurs.

