MALO TOPLIJE, PRE PODNE SUNČANO, POPODNE I UVEČE PROLAZNO NAOBLAČENJE: Vremenska prognoza za subotu, 24. januar
Ujutro se ponegde očekuje slab mraz, po kotlinama, dolinama reka i visoravnima jugozapadne i južne Srbije i kratkotrajna magla, dok će tokom dana biti malo toplije, pre podne sa dužim sunčanim intervalima, a posle podne i uveče sledi prolazno naoblačenje sa jugozapada koje će mestimično usloviti kratkotrajnu kišu.
Slab i umeren vetar, istočni i jugoistočni, u košavskom području povremeno i jak, a krajem dana na jugu Banata i sa olujnim udarima.
Najniža temperatura od -2 do 3 stepena, a najviša dnevna od 6 do 12 stepeni.
Vreme u Beogradu
Malo toplije, pre podne sa dužim sunčanim intervalima, dok se posle podne i uveče očekuje prolazno naoblačenje sa kratkotrajnom kišom.
Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, u drugom delu dana povremeno i jak, dok će najniža temperatura biti od 0 do 3 stepena, a najviša dnevna oko 10 stepeni.
Vreme narednih dana
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 31. januara, u nedelju se očekuje vetrovito vreme, duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će u košavskom području imati olujne udare, a na jugu Banata kratkotrajno i orkanske - oko 100 km/h.
U ponedeljak će vetar biti u slabljenju i u skretanju na severozapadni.
Tokom dana biće promenljivo, a kiša i lokalni pljuskovi očekuju se u nedelju i ponedeljak, kao i u drugoj polovini sledeće sedmice.
