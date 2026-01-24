DANAS JE PREPODOBNI TEODOSIJE VELIKI: Ovo obavezno morate uraditi
SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici, u subotu obeležavaju praznik Prepodobni Teodosije Veliki, značajan datum u pravoslavnom kalendaru koji okuplja verne u molitvi i sećanju na ovog velikog svetitelja.
Prepodobni Teodosije Veliki rođen je u oblasti Kapadokije, u selu Mogariasi, od pobožnih roditelja. Kao mladić, posetio je Simeona Stolpnika, koji ga je blagoslovio i prorekao mu veliku duhovnu slavu. Teodosije je, sa kadionicom u kojoj je stavio hladno ugljevlje i tamjan, tražio mesto gde bi osnovao manastir. Zaustavio se tamo gde se ugljevlje samo od sebe razgorelo. Tu se nastanio i započeo svoj podvižnički život.
Ubrzo su se oko njega okupili mnogi monasi različitih jezika. Teodosije je sagradio po jednu crkvu za svaki jezik, omogućavajući da se istovremeno služi i pojala slava Božja na grčkom, jermenskom, gruzijskom i drugim jezicima. Na dan pričešća, sva bratija okupljala se u veliku crkvu gde se služilo na grčkom jeziku. Trpeza je bila zajednička za sve, kao i imovina, trud i često gladovanje. Teodosije je bio uzvišeni primer života svim monasima, primer u trudu, molitvi, postu, bdenju i svim hrišćanskim vrlinama.
Bog ga je obdario darom čudotvorstva, te je mogao da isceljuje bolesne, javlja se na daljinu, ukroćava zveri, prozire budućnost i umnožava hleb i pšenicu. Molitva je bila na njegovim usnama danju i noću. Upokojio se mirno u Gospodu kada je imao sto pet godina, 529. godine.
Na praznik posvećen njemu, vernici se tradicionalno mole Svetom Teodosiju za zdravlje, sreću i blagostanje. U mnogim sredinama prisutni su različiti narodni običaji i molitvene formule u čast ovog svetog sveca.
Molitva za Prepodobnog Teodosija Velikog
"Potocima tvojih suza besplodnu pustinju si obrađivao i uzdasima iz dubine duše, umnožio si velikim trudom svoje talante.
Bio si svećnjak svetu, sijajući svojim čudesima, Teodosije oče naš: Moli Hrista Boga, da spase duše naše".
(SPC)
