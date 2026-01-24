PETROVIĆ NA OZBILJNOM ISPITU: Bornmut mu doveo zamenu, "trese" mu se mesto među stativama, mora se dokazati protiv Liverpula

PO pisanjima Fabricija Romana, samo je pitanje vremena kada će Kristos Mandas postati novi golman Bornmuta, što znači da se Đorđe Petrović mora dokazati večeras na "Vitalitiju" protiv Liverpula (18.30) kako bi podsetio Andonija Iraolu da je on "jedinica" trešnjica.

Foto: Profimedia

Ekipa Arnea Slota dolazi na jug Engleske ohrabrena ubedljivom pobedom nad Marseljom u Ligi šampiona (3:0), ali i pod pritiskom nakon četiri uzastopna ligaška remija koji su zakomplikovali borbu za plasman među top četiri, ili ti mestima koja vode u LŠ.

Iako su bez trijumfa u prvenstvu još od kraja decembra, "redsi" se i dalje nalaze na četvrtom mestu, ali su Mančester junajted i Čelsi prišli na bod, odnosno dva zaostatka, dok su Brentford, Njukasl i Sanderlend takođe u ozbiljnom naletu.

Remi sa Barnlijem (1:1) na "Enfildu" prošlog vikenda dodatno je pojačao nervozu, jer Liverpul nikada u Premijer ligi nije vezao pet uzastopnih nerešenih rezultata.

Ipak, pobeda nad Marseljom smirila je strasti i produžila niz Liverpula bez poraza u svim takmičenjima na impresivnih 13 mečeva.

Nijedan tim u "ligama petice" trenutno nema dužu seriju bez poraza, a dodatni optimizam uliva činjenica da Liverpul nije izgubio u gostima još od novembarskog poraza od Mančester sitija.

Bornmut, sa druge strane, prolazi kroz težak period. Ekipa Andonija Iraole ima samo jednu pobedu u poslednjih 14 utakmica u svim takmičenjima, a remi sa Brajtonom (1:1) u ponedeljak bio je još jedan bolan udarac, pošto su domaći primili gol u nadoknadi vremena i tako ispustili tri boda.

Dodatni problem predstavlja i povreda Markusa Taverniera, koji će duže odsustvovati, dok je klub već ostao bez Antoana Semenja, prodatog Mančester sitiju za veliki novac koji je momentalno investiran u supertalentovanog Rajana plaćenog 35 miliona evra Vasko da Gami.

Deo novca trebao bi otići i Laciju pošto je po pisanju Fabricija Romana samo pitanje vremena kada će Kristosa Mandas pojačati Bornmut. Pozajmica do kraja sezone sa pravom otkupa za 20 miliona evra koja jasno stavlja do znanja našem Đorđu Petroviću da mora podći nivo igre ako misli da ostane "jedinica" Bornmuta.

Što se tiče istorije međusobnih duela, ona je izrazito na strani Liverpula. "Redsi" su dobili 12 od poslednjih 13 ligaških duela sa Bornmutom, uključujući i 4:2 na otvaranju sezone, uz čak 52 postignuta gola protiv ovog rivala u Premijer ligi.

Pobednika je neugodno prognozirati, pa se opredeljujemo za golove, napada Liverpula uvek ima potencijal da se raspuca, dok je odbrana Bornmuta među lošijima u ligi i verujemo da će se baš mučiti na večerašnjem duelu.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu - Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć