UKRAJINA IZVRŠILA NAPAD NA KAZAHSTANSKI NAFTNI TANKER: Hitno se oglasila ruska vojska (VIDEO)

14. 01. 2026. u 13:16

DVA ukrajinska drona učestvovala su u napadu na naftni tanker koji se u utorak dogodio na Crnom moru, saopštilo je u sredu rusko Ministarstvo odbrane.

УКРАЈИНА ИЗВРШИЛА НАПАД НА КАЗАХСТАНСКИ НАФТНИ ТАНКЕР: Хитно се огласила руска војска (ВИДЕО)

Incident u vezi sa tankerom za prevoz sirove nafte "Matilda“ prijavila je kazahstanska državna naftna kompanija "KazMunaйGaz“ (KMG), čija je podružnica angažovala brod da preuzme teret u ruskoj luci Novorosijsk.

Pošiljka je bila deo operacije međunarodnog Kaspijskog naftovodnog konzorcijuma (CPC), koji transportuje gorivo iz Kazahstana preko Rusije na međunarodna tržišta.

Prema navodima ruske vojske, brod pod zastavom Malte napadnut je oko 100 kilometara od ruskog grada Anape, oko 10.15 časova po lokalnom vremenu.

Ukrajinski zvaničnici odbili su da komentarišu incidente. Moskva je ranije optužila Kijev da namerno gađa infrastrukturu Kaspijskog naftovodnog konzorcijuma (CPC) na ruskoj teritoriji u okviru svoje kampanje dalekometnih udara. Ruski zvaničnici tvrde da Kijev pribegava terorističkim taktikama i nanosi štetu trećim stranama koje nisu uključene u sukob između dve zemlje.

