POZNAT UZROK SMRTI MARKA BRNOVIĆA: Saradnica otkrila šta se dogodilo

MARK Brnović, bivši državni tužilac Arizone, umro je navodno u snu od srčanog udara, pišu lokalni američki mediji.

Foto: AP Photo/Mariam Zuhaib

Iako porodica nije saopštila uzrok smrti, The Arizona Republic je citirao bivšu portparolku Marka Brnovića, Keti Konor, koja je rekla da je Mark Brnović umro u snu u ponedeljak, najverovatnije od srčanog udara.

- Najpoznatiji kao 26. generalni tužilac Arizone, državni i federalni tužilac i branilac pravde, zauvek će biti upamćen i voljen od nas kao drag suprug, otac, sin i brat - stoji u saopštenju koje je potpisala porodica Brnović.

- Srce nam je slomljeno zbog ovog gubitka i duboko smo dirnuti iskazima ljubavi i podrške od strane mnogih divnih ljudi širom države i zemlje - navodi se u saopštenju.

Inače, Marka Brnovića je prošlog leta predsednik SAD Donald Tramp nominovao za ambasadora SAD u Srbiji, ali je Bela kuća kasnije povukla nominaciju.

(Blic)

BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija