POZNAT UZROK SMRTI MARKA BRNOVIĆA: Saradnica otkrila šta se dogodilo
MARK Brnović, bivši državni tužilac Arizone, umro je navodno u snu od srčanog udara, pišu lokalni američki mediji.
Iako porodica nije saopštila uzrok smrti, The Arizona Republic je citirao bivšu portparolku Marka Brnovića, Keti Konor, koja je rekla da je Mark Brnović umro u snu u ponedeljak, najverovatnije od srčanog udara.
- Najpoznatiji kao 26. generalni tužilac Arizone, državni i federalni tužilac i branilac pravde, zauvek će biti upamćen i voljen od nas kao drag suprug, otac, sin i brat - stoji u saopštenju koje je potpisala porodica Brnović.
- Srce nam je slomljeno zbog ovog gubitka i duboko smo dirnuti iskazima ljubavi i podrške od strane mnogih divnih ljudi širom države i zemlje - navodi se u saopštenju.
Inače, Marka Brnovića je prošlog leta predsednik SAD Donald Tramp nominovao za ambasadora SAD u Srbiji, ali je Bela kuća kasnije povukla nominaciju.
(Blic)
