PAO KRAN NA VOZ U POKRETU: Najmanje 22 osobe poginule, 79 povređeno na Tajlandu (VIDEO)

NAJMANjE 22 osobe poginule su kada je danas na Tajlandu građevinski kran pao na voz u pokretu, saopštila je tajlandska policija.

Kako se navodi, 79 osoba je povređeno, od čega osam ima teške povrede.

- Incident se dogodio oko 9 časova ujutru (po lokalnom vremenu) dok su bili u toku radovi na izgradnji brze železničke linije. Građevinska dizalica se srušila na voz koji je dolazio iz Bangkoka - rekao je Tačapon Činavong, nadzornik policije u provinciji Nakhon Ratčasimi, prenosi BBC.

Državna železnica Tajlanda saopštila je da je u vozu, na osnovu rasporeda sedenja, bilo 195 ljudi.

Zamenik premijera i ministar saobraćaja Tajlanda Fipat Račakitprakarn naredio je sprovođenje "temeljne i sveobuhvatne istrage" o uzroku nesreće.

Kran je radio na projektu brze železnice pre nego što se srušio i udario u vagon voza u pokretu, što je dovelo do njegovog iskliznuća iz šina i kratkog požara, navodi BBC.

