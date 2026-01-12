NEUROLOG OTKRIVA: Ako želite da zaspite za samo nekoliko sekundi, stavite ovo na čelo

ZASPATI ponekad deluje kao najteži zadatak dana. Misli jure, telo je umorno, ali mozak kao da odbija saradnju.

Pretopla soba, svetlo sa mobilnog telefona ili jednostavno nemir u glavi – sve to može biti dovoljno da san izostane.

Zato mnogi isprobavaju razne trikove za uspavljivanje: vežbe disanja, opuštanje mišića, zamišljanje umirujućih scena… Ipak, jedan doktor tvrdi da postoji još jednostavniji način, za koji vam ne treba nikakva posebna tehnika.

NEUROLOG OTKRIO JEDNOSTAVAN TRIK

Kajl Koks popularni neurolog na društvenim mrežama, tvrdi da postoji veoma jednostavan način da se mozak prebaci u stanje sna - hlađenje čela.

Iako zvuči neobično, Koks navodi da ovu metodu potvrđuju i klinike za poremećaje spavanja.

- Temperatura čela odlučuje da li će mozak ostati budan ili će se isključiti. Kada se frontalni režanj ohladi samo za jedan stepen, pokreće se hemija sna - objašnjava on.

BRŽE USPAVLjIVANjE NEGO UZ LEKOVE

Prema istraživanjima koja Koks pominje, osobama sa teškom nesanicom davane su rashladne kape, a većina njih je zaspala brže nego oni koji su uzimali lekove za spavanje.

Kada se čelo ohladi, usporava se aktivnost prefrontalnog korteksa, dela mozga zaduženog za analitičko razmišljanje i neprestano "mentalno brbljanje". Kako se te misli stišavaju, telo prirodno ulazi u stanje pospanosti.

ŠTA STAVITI NA ČELO

Koks preporučuje vrlo jednostavna i dostupna rešenja: hladnu, vlažnu krpu, rashladni gel jastučić ili kesicu smrznutog graška, umotanu u tanak peškir.

- Stavite to na čelo kada legnete i držite dok se ne zagreje. Misli će se drastično usporiti – tvrdi on, dodajući da mu je ova metoda lično bolja od melatonina.

Upozorava samo da ne stavljate zamrznute predmete direktno na kožu jer možete izazvati iritacije ili neprijatan "brain freeze". Preporučeno trajanje je do 15 minuta.

LjUDI MASOVNO ISPROBAVAJU TRIK

U komentarima ispod Koksovog videa mnogi pišu da će odmah isprobati ovaj trik: "Ovo objašnjava zašto najbolje spavati u hladnoj sobi, iako sam pokriven do grla", "Tri i po ujutru je - upravo ovo radim", "Uvek mi treba hladna klima da bih ponovo zaspao“.

Čini se da je trik jednostavan i da za mnoge zaista ima smisla.

Pomaže ako:

- idete na spavanje i budite se u isto vreme

- sat vremena pre sna radite nešto opuštajuće

- spavate u tamnoj i tihoj sobi

- redovno vežbate tokom dana

- imate udoban dušek i jastuk

Izbegavajte:

- kofein, alkohol i cigarete najmanje 6 sati pre spavanja

- kasne i obilne obroke

- vežbanje kasno uveče

- mobilne telefone i ekrane pred spavanje

- dremanje tokom dana

- produžavanje spavanja nakon loše prospavane noći - držite se rutine

