MRAZ UJUTRO, "PROLEĆE" TOKOM DANA: Vremenska prognoza za subotu, 28. februar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: D. Balšić

VREME U SRBIJI

Posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano, uz jutarnju temperaturu od -3 do 4 i najvišu od 11 do 16 stepeni.

Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni.

VREME U BEOGRADU

I u glavnom gradu posle svežeg jutra tokom dana sunčano i toplo, uz slab i umeren, jugoistočni vetar.

Jutarnja temperatura od 0 do 4, a najviša dnevna oko 16 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Do subote (7. marta) očekuju se sveža jutra, ponegde sa slabim mrazem.

U većini dana biće pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost i relativno toplo sa maksimalnom temperaturom od 13 do 18 stepeni.

Samo se u ponedeljak i u sredu posle podne i uveče očekuju prolazna naoblačenja koja će tek ponegde usloviti slabu kišu.

(sputnikportal.rs)

