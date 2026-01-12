TRAGEDIJA U ESTONIJI: Zaleđeni vodopad se obrušio na turiste (VIDEO)
U ESTONIJI se na turiste obrušio zaleđeni vodopad Valaste. Incident se dogodio na severozapadu zemlje, u okolini grada Kohtla-Jarve.
Na snimcima se vidi kako se više velikih ledenix blokova sa velike visine obrušava na platformu na kojoj su se u tom trenutku nalazili ljudi. Turisti, među kojima je bilo i dece, uspeli su da pobegnu na vreme. Povređenih nije bilo.
Vodopad Valaste je najviši u Estoniji i u baltičkim zemljama, a njegova visina iznosi 30,5 metara.
sputnikportal.rs
