TRAGEDIJA U ESTONIJI: Zaleđeni vodopad se obrušio na turiste (VIDEO)

Predrag Stojković

12. 01. 2026. u 21:04

U ESTONIJI se na turiste obrušio zaleđeni vodopad Valaste. Incident se dogodio na severozapadu zemlje, u okolini grada Kohtla-Jarve.

Na snimcima se vidi kako se više velikih ledenix blokova sa velike visine obrušava na platformu na kojoj su se u tom trenutku nalazili ljudi. Turisti, među kojima je bilo i dece, uspeli su da pobegnu na vreme. Povređenih nije bilo.

Vodopad Valaste je najviši u Estoniji i u baltičkim zemljama, a njegova visina iznosi 30,5 metara.

