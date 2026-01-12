PORUKA IZ VRHA MOSKVE O SITUACIJI U IRANU: Američka operacija kao u Venecueli neće uspeti, proći će gore od Avganistana

SPROVOĐENjE američke vojne operacije u Iranu po analogiji sa operacijom u Venecueli neće dati rezultat, a primena sile protiv te zemlje može se za Vašington završiti neuspehom, izjavio je potpredsednik Saveta Federacije Konstantin Kosačov za TASS.

Foto: Profimedia

Prema rečima senatora, Vašington se trenutno teško može odlučiti na velike vojne akcije protiv Irana, uprkos tome što je ta zemlja jedna od glavnih tačaka "na dnevnom redu" predsednika SAD Donalda Trampa.

- Nije uspeo pokušaj (SAD) da se oslone na unutrašnje proteste, koji su, sudeći po svemu, bili aktivno podržavani spolja. Vlast u Teheranu drži situaciju pod kontrolom, a akcije demonstranata naišle su na snažne provladine demonstracije u raznim gradovima Irana. Spoljno (vojno) mešanje u sadašnjim uslovima samo bi ojačalo jedinstvo nacije. Specijalna operacija po analogiji sa venecuelanskom ovde sigurno neće dati rezultat, a masovna invazija bila bi za SAD mnogo veći neuspeh nego Avganistan - istakao je Kosačov.

Prema njegovom mišljenju, Iran takođe demonstrira inovacije u sposobnosti suprotstavljanja spoljnim pretnjama.

Postoje podaci da je Teheran uspeo ne samo da blokira društvene mreže preko kojih su protesti mogli biti koordinisani unutar zemlje i iz inostranstva, već i da uspe da isključi 80 odsto terminala Starlink", naveo je potpredsednik Saveta Federacije RF.

Foto Tanjug

Ipak, kako je naglasio, Vašington može pojačati pritisak na Iran.

- Tramp želi da govori sa pozicije sile, što ne isključuje izvođenje demonstrativnih vazdušnih napada ili drugih oblika pokazivanja te sile. Ali ključevi stabilizacije situacije u zemlji nalaze se u rukama samih Iranaca: mnogo toga zavisi od toga kako će se sprovoditi obećane reforme, kako će se razvijati dijalog vlasti sa društvom i regionima i kako će se jačati ekonomija - zaključio je Kosačov.

Iran raspolaže dokumentima koji dokazuju umešanost Sjedinjenih Američkih Država i Izraela u terorističke aktivnosti pobunjenika, izjavio je ranije ministar spoljnih poslova Islamske Republike Iran Abas Aragči.

Protivnici iranske vlasti održali su tokom protekle noći manje demonstracije u nekoliko gradova Irana, prenosi "Al Džazira", pozivajući se na iransku novinsku agenciju Fars.

Zemlju su, ipak, pogodili i masovni protesti, ali oni koji podržavaju aktuelnu vlast.