OTKRIVEN BROJ UBIJENIH U IRANU, OGLASIO SE HAMNEI: "Upozorenje američkim političarima da prestanu sa prevarama"
IRANSKI vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei izjavio je danas da su današnji pro-vladini skupovi u Teheranu “upozorenje američkim političarima da prestanu sa svojim prevarama”.
On je dodao da je ovo bio "istorijski dan", kao i da su masovna okupljanja, koja su istakla čvrstu rešenost, osujetila planove “stranih neprijatelja koje je trebalo da sprovedu domaći plaćenici”, preneo je BBC.
- Iranska nacija je snažna, samosvesna, poznaje svoje neprijatelje i svuda je prisutna - izjavio je Hamnei. Desetine hiljada pro-vladinih demonstranata okupile su se danas u Teheranu.
Državna televizija je danas prikazala veliki broj ljudi kako se sliva ulicama Teherana pre nego što su se okupili na trgu Enkelab na skupu pod sloganom “Iranski ustanak protiv američko-cionističkog terorizma“.
"Ubijeno najmanje 648 demonstranata"
Najmanje 648 demonstranata ubijeno je u Iranu, saopštila je danas grupa za ljudska prava u Iranu (IHRNGO) sa sedištem u Norveškoj. U saopštenju se navodi da broj žrtava uključuje devet osoba mlađih od 18 godina.
Ističe se da su hiljade ljudi povređene od početka protesta u Iranu 28. decembra, preneo je BBC. Američka novinska agencija Human Rights Activist News Agency saopštila je u nedelju da je 544 ljudi ubijeno na protestima u Iranu.
Iranska vlada proglasila je trodnevnu žalost zbog poginulih u, kako se navodi, "borbi nacionalnog otpora" protiv aktuelnih protesta, koji su ušli u 14. dan, javila je agencija Tasnim.
Protesti su počeli u Teheranu 28. decembra prošle godine zbog pada vrednosti iranske valute i ekonomskih teškoća u zemlji, a od tada su se proširili na više od 100 gradova i mesta širom svih iranskih provincija.
