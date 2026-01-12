Svet

OTKRIVEN BROJ UBIJENIH U IRANU, OGLASIO SE HAMNEI: "Upozorenje američkim političarima da prestanu sa prevarama"

Новости онлине

12. 01. 2026. u 19:47

IRANSKI vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei izjavio je danas da su današnji pro-vladini skupovi u Teheranu “upozorenje američkim političarima da prestanu sa svojim prevarama”.

ОТКРИВЕН БРОЈ УБИЈЕНИХ У ИРАНУ, ОГЛАСИО СЕ ХАМНЕИ: Упозорење америчким политичарима да престану са преварама

Foto: Profimedia

Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei izjavio je danas da su današnji pro-vladini skupovi u Teheranu “upozorenje američkim političarima da prestanu sa svojim prevarama”.

On je dodao da je ovo bio "istorijski dan", kao i da su masovna okupljanja, koja su istakla čvrstu rešenost, osujetila planove “stranih neprijatelja koje je trebalo da sprovedu domaći plaćenici”, preneo je BBC.

- Iranska nacija je snažna, samosvesna, poznaje svoje neprijatelje i svuda je prisutna - izjavio je Hamnei. Desetine hiljada pro-vladinih demonstranata okupile su se danas u Teheranu.

Državna televizija je danas prikazala veliki broj ljudi kako se sliva ulicama Teherana pre nego što su se okupili na trgu Enkelab na skupu pod sloganom “Iranski ustanak protiv američko-cionističkog terorizma“.

"Ubijeno najmanje 648 demonstranata"

Najmanje 648 demonstranata ubijeno je u Iranu, saopštila je danas grupa za ljudska prava u Iranu (IHRNGO) sa sedištem u Norveškoj. U saopštenju se navodi da broj žrtava uključuje devet osoba mlađih od 18 godina.

Ističe se da su hiljade ljudi povređene od početka protesta u Iranu 28. decembra, preneo je BBC. Američka novinska agencija Human Rights Activist News Agency saopštila je u nedelju da je 544 ljudi ubijeno na protestima u Iranu.

Iranska vlada proglasila je trodnevnu žalost zbog poginulih u, kako se navodi, "borbi nacionalnog otpora" protiv aktuelnih protesta, koji su ušli u 14. dan, javila je agencija Tasnim.

Protesti su počeli u Teheranu 28. decembra prošle godine zbog pada vrednosti iranske valute i ekonomskih teškoća u zemlji, a od tada su se proširili na više od 100 gradova i mesta širom svih iranskih provincija.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
INDIJANSKI POGLAVICA SRPSKOG POREKLA: Ričard Milanović zadužio Indijance, na oca Srbina bio ponosan

INDIJANSKI POGLAVICA SRPSKOG POREKLA: Ričard Milanović zadužio Indijance, na oca Srbina bio ponosan