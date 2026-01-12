BRITANIJA POSTAJE PRVA ZEMLJA U OVOJ OBLASTI: Uvodi zakon o zabrani AI kreiranja intimnih slika bez nečijeg pristanka

VELIKA Britanija će uvesti zakon kojim će biti zabranjeno kreiranje intimnih slika bez nečijeg pristanka, a uz pomoć veštačke inteligencije, nakon što je AI četbot Ilona Maska, Grok, izazvao veliku zabrinutost zbog mogućih zloupotreba te vrste, prenosi danas BBC.

Foto freepik.com

Ministarka tehnologije Liz Kendal rekla je da će zakon zabraniti kompanijama da isporučuju AI alate dizajnirane za kreiranje takvih slika.

Govoreći pred Donjim domom britanskog parlamenta, Kendal je rekla da slike žena i dece generisane veštačkom inteligencijom u stanju bez odeće, kreirane bez pristanka osobe, nisu "bezopasne slike" već predstavljaju "oružje zlostavljanja".

Iz Maskove kompanije Iks je ranije saopšteno da će svako ko koristi, ili podstiče Grok da napravi ilegalni sadržaj trpeti iste posledice kao da je kreirao taj sadržaj.

Najnovija odluka britanskih vlasti usledila je nekoliko sati nakon što je britansko regulatorno telo za medije i digitalne usluge, Ofcom, objavilo da pokreće istragu protiv platforme Iks zbog "duboko zabrinjavajućih izveštaja" o tome na koji način četbot Grok menja slike ljudi.

(Tanjug)

