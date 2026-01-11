FICO IMA JASAN ZAHTEV ZA EVROPU: "Reći ću ovo prvi put i naglas..."
SLOVAČKI premijer Robert Fico smatra da Kaju Kalas treba zameniti sa mesta visoke predstavnice EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku.
- Reći ću ovo prvi put i naglas: ...moramo smeniti visoku predstavnicu Evropske unije za spoljne poslove, gospođu Kalas - rekao je Fico u intervjuu za slovačku televiziju TA3.
On je istakao da Evropska unija nije u stanju da blagovremeno reaguje na krizu i nema svoje mišljenje o događajima koji se odvijaju u svetu.
(Sputnjik)
EKSKLUZIVNO! "Novosti" uoči Božića sa ministrom Malim na gradilištu Ekspa
