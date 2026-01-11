Svet

FICO IMA JASAN ZAHTEV ZA EVROPU: "Reći ću ovo prvi put i naglas..."

В.Н.

11. 01. 2026. u 13:32

SLOVAČKI premijer Robert Fico smatra da Kaju Kalas treba zameniti sa mesta visoke predstavnice EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku.

ФИЦО ИМА ЈАСАН ЗАХТЕВ ЗА ЕВРОПУ: Рећи ћу ово први пут и наглас...

Foto: Profimedia

- Reći ću ovo prvi put i naglas: ...moramo smeniti visoku predstavnicu Evropske unije za spoljne poslove, gospođu Kalas - rekao je Fico u intervjuu za slovačku televiziju TA3.

On je istakao da Evropska unija nije u stanju da blagovremeno reaguje na krizu i nema svoje mišljenje o događajima koji se odvijaju u svetu.

(Sputnjik)
 

BONUS VIDEO:

EKSKLUZIVNO! "Novosti" uoči Božića sa ministrom Malim na gradilištu Ekspa

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja
Srbija

11 12

NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja

MOJ tata se ljutio na mene, govorio je, ja sam odatle otišao, a ti se vraćaš, ali ja sam odlučila i na kraju je život tako sve uredio da na mestu u planinskom selu Vlase, gde je njegova majka Ljubica odgajala trojicu sinova i jednu kćer, to sada radim i ja - započinje svoju po mnogo čemu neobičnu priču tridesetšetogodišnja učiteljica Aleksandra Ljubić, književnica, slikarka, supruga, odbornica u skupštini grada i, kako kaže, najvažnije mama Darka (14), Đorđa (10), Veljka (8) i Marijane (7).

10. 01. 2026. u 15:08

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RECI MU DA USPORI Mladen Mijatović objavio snimak nesreće kod Kraljeva: Devojke pale sa sanki, automobil prešao preko njih

"RECI MU DA USPORI" Mladen Mijatović objavio snimak nesreće kod Kraljeva: Devojke pale sa sanki, automobil prešao preko njih